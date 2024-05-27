إبراهيم عادل: مؤجلات الأهلي؟ نركز على مبارياتنا فقط.. وهدفي الاحتراف وأدعم رمضان

الإثنين، 27 مايو 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - بيراميدز - إبراهيم عادل

شدد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على أن فريقه يركز على مبارياته فقط بغض النظر عن مؤجلات الأهلي.

وواصل بيراميدز تحقيق النتائج الإيجابية بالفوز على منافسه الجونة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال إبراهيم عادل لقناة أون تايم سبورتس: "نبذل كل ما في وسعنا مع الإدارة والحمد لله نؤدي بشكل جيد، وأتمنى أن نستمر على هذا المنوال فالفوز يجلب فوز".

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وأضاف "مؤجلات الأهلي؟ نحن نركز مبارياتنا فقط، نحاول أن نفعل كل شيء للفوز، وبالرغم من الحرارة المرتفعة إلا أن الأهم الحصول على الـ3 نقاط".

وأكمل "سعيد بتمديد تعاقدي مع بيراميدز إذ يتم تقديري بشكل جيد، وهدفي الأول من خلال النادي أن أحترف في أوروبا وهم يعلمون ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "أدعم رمضان صبحي وهو لاعب جيد ولن يتأثر بأي شيء".

وسجل هدف بيراميدز الوحيد إبراهيم عادل.

وللمباراة التاسعة على التوالي يحقق بيراميدز الفوز في الدوري.

وبدأ بيراميدز سلسلة الانتصارات ضد الجونة أيضا، بعدما هزمه بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثامنة أي من الدور الأول.

ويعتبر بيراميدز الهجوم الأقوى في الدوري بتسجيله 34 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا فقط.

وخسر بيراميدز طوال الدوري حتى الآن مرة واحدة فقط وكانت ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة بهدفين دون رد.

ووصل بيراميدز للنقطة 53 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 30 في المركز الـ11.

وقال بيراميدز في بيان عبر مركزه الإعلامي:

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بشأن اختيار المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي، لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

ويستعد المنتخب لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي ٦ و١٠ يونيو الجاري في إطار تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن ينضم إبراهيم عادل للمعسكر الذي ينطلق غدا، إلى جانب الثنائي السابق مصطفى فتحي ومحمد حمدي.

وبذلك، سيتم تأجيل مباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر بعد استدعاء إبراهيم عادل للمنتخب.

حيث أن ذلك يعني وصول عدد اللاعبين المنضمين من بيراميدز إلى 3 لاعبين، بإضافة عادل إلى محمد حمدي ومصطفى فتحي.

وكان اتحاد الكرة قد أكد إقامة مباراة بيراميدز والنصر في كأس مصر والمقرر لها يوم الجمعة 31 مايو بموعدها الطبيعي لوجود اثنين من بيراميدز فقط في معسكر منتخب مصر، وهو ما تغير اليوم رسميا.

على الجانب الآخر أعلن منتخب مصر عن القائمة النهائية باستدعاء إبراهيم عادل، بعد نهاية مدة الاستفسار بشأن قانونية مشاركة رمضان صبحي.

وبحسب ما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الرد جاء بإيقاف رمضان عن المشاركة في أي مباراة سواء مع ناديه أو المنتخب لحين الفصل في نتيجة التحقيقات التي سيخضع لها بسبب فساد عينة المنشطات.

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