مدرب الألومنيوم لـ في الجول: تحديد موعد مبكر لمباراة الأهلي أو الانسحاب من الكأس

الإثنين، 27 مايو 2024 - 20:48

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف هشام عبد المنعم المدير الفني لفريق الألمونيوم عن نية ناديه بشأن مسألة تأجيل مباراة دور الـ 32 لكأس مصر أمام الأهلي.

وقال عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تأجيل مباراة الأهلي مع الألومنيوم في كأس مصر قبل ٤٨ ساعة من موعدها أمر يسيئ لاتحاد الكرة ويخل بنظام البطولة".

وأضاف "الاتخاد قرر إقامة دور الـ 32 بدون اللاعبين الدوليين، ثم غير قراره نظرا لرفض الأهلي".

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وأوضح "لا أتحدث عن الأهلي، فالأهلي إذا شارك بفريق الشباب سيظل هو الأهلي أيضا، لن يختلف ولا يقف على غيابات".

وتابع "لماذا لا تناقش إدارة اتحاد الكرة قرارتها مبكرا؟ من يعوضنا عن الفترة الماضية والمال الذي تكبدناه"؟

وواصل "كل نادٍ يبحث عن مصلحته ولكن ما ذنبنا نحن؟ نستمر في التدريبات منذ شهر بدون معرفة شئ وإذا استمرينا شهر أخر فماذا سيكون مصير اللاعبين الراحلين من فريقي"؟

واختتم "إذا لم يتم تحديد موعد مبكر للمباراة سننسحب من البطولة وسنتقدم بشكوى رسمية بطلباتنا".

أزمة الألومنيوم مع مباراة الأهلي ليست الوحيدة من نوعها، فقد احتج بروكسي على الأمر ذاته بعد تأجيل مباراته مع الزمالك.

وأوضح بروكسي في بيانه أنه يحتجح على عدم ذكر سبب التأجيل بالخطاب الذي ورد للنادي، الأمر الذي يجعل التأجيل غير مبرر من وجهة نظره.

أما إذا كان سبب التأجيل هو "عدم وجود اللاعبين الدوليين بفريق الزمالك"، فقد ذكر بروكسي أن ذلك "يخالف ما جاء به جدول كأس مصر بدور الـ 32 لموسم 2023-2024 الذي نص على إقامة مباريات دور الـ 32 بدون اللاعبين الدوليين في المنتخب الوطني".

كما احتج بروكسي على عدم تضمن خطاب التأجيل لموعد محدد لإقامة المباراة، الأمر الذي اعتبره يضر بمصلحة النادي، حيث لم يضع في الاعتبار أن الفريق أنهى مبارياته بدوري القسم الثاني "أ" يوم الأربعاء 8 مايو 2024.

ومنذ ذلك الوقت والفريق في معسكر استعداد لمباراة الزمالك في دور الـ 32 لكأس مصر وفقًا للموعد السالف تحديده.

وبناء عليه طالب بروكسي بتحديد موعد المباراة بشكل واضح.

الأهلي الأولمنيوم كأس مصر
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