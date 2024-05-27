الجزيري يسجل في الاتحاد ويصل للهدف الـ50 في الدوري المصري

الإثنين، 27 مايو 2024 - 20:34

كتب : محمد رؤوف

سيف الدين الجزيري يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الأول ضد الأهلي تصوير: محمد بيومي

سجل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك الهدف الثاني لفريقه ضد الاتحاد السكندري.

ويواجه الزمالك منافسه الاتحاد في المباراة التي تجمعهما في الجولة 25 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأضاف الجزيري الهدف الثاني للقلعة البيضاء في الدقيقة 57 من صناعة إبراهيما نداي ليضاعف النتيجة.

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وبذلك وصل المهاجم التونسي للهدف الـ50 في الدوري المصري خلال 164 مباراة.

وتأتي أهداف الجزيري بواقع 7 مع طنطا و17 مع المقاولون العرب و26 مع الزمالك.

وعلى الجانب الآخر سجل ناصر ماهر هدفه الثاني مع الزمالك.

وأحرز ماهر للمرة الأولى مع الزمالك أيضا ضد الاتحاد السكندري في مباراة الدور الأول في الجولة الثامنة، وبالتالي سجل ذهابا وإيابا.

وانضم ماهر لقائمة منتخب مصر للمرة الأولى في مسيرته الكروية، بجانب محمد عواد وأحمد مصطفى زيزو وأحمد فتوح من الزمالك.

وصنع عمر جابر الظهير الأيمن للزمالك هدف ناصر ماهر.

ووصل عمر جابر إلى التمريرة الحاسمة الخامسة له هذا الموسم، وأكبر عدد من صناعة الأهداف في موسم واحد خلال مسيرته الكروية.

عمر جابر كذلك صنع للمباراة الثانية على التوالي للمرة الثانية هذا الموسم، ولكنه سبق وصنع 4 أهداف في 4 مباريات متتالية موسم 2018/2019 رفقة بيراميدز.

وصنع عمر جابر في الموسم الحالي مرتين في مباراتين متتاليتين فالأولى كانت في الدور الأول ضد البنك الأهلي وسموحة بالترتيب، والآن في المباراة الماضية ضد مودرن سبورت وحاليا ضد الاتحاد السكندري.

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري سيف الدين الجزيري
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