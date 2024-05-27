ناصر ماهر يسجل ذهابا وإيابا في الاتحاد مع الزمالك.. ورقم تاريخي لـ عمر جابر

سجل ناصر ماهر هدفه الثاني مع الزمالك في شباك الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما حاليا في الجولة الـ25 ضمن منافسات الدوري المصري، ويتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وأحرز ماهر للمرة الأولى مع الزمالك أيضا ضد الاتحاد السكندري في مباراة الدور الأول في الجولة الثامنة، وبالتالي سجل ذهابا وإيابا.

وانضم ماهر لقائمة منتخب مصر للمرة الأولى في مسيرته الكروية، بجانب محمد عواد وأحمد مصطفى زيزو وأحمد فتوح من الزمالك.

وعلى الجانب الآخر صنع عمر جابر الظهير الأيمن للزمالك هدف ناصر ماهر.

ووصل عمر جابر إلى التمريرة الحاسمة الخامسة له هذا الموسم، وأكبر عدد من صناعة الأهداف في موسم واحد خلال مسيرته الكروية.

عمر جابر كذلك صنع للمباراة الثانية على التوالي للمرة الثانية هذا الموسم، ولكنه سبق وصنع 4 أهداف في 4 مباريات متتالية موسم 2018/2019 رفقة بيراميدز.

وصنع عمر جابر في الموسم الحالي مرتين في مباراتين متتاليتين فالأولى كانت في الدور الأول ضد البنك الأهلي وسموحة بالترتيب، والآن في المباراة الماضية ضد مودرن سبورت وحاليا ضد الاتحاد السكندري.

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