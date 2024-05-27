رومانو: تشيلسي يتفق مع مساعد جوارديولا السابق لتدريب الفريق

الإثنين، 27 مايو 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

اتفق نادي تشيلسي مع إنزو ماريسكا المدير الفني لـ ليستر سيتي لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وكان ماريسكا مساعدا لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وقت التتويج بالثلاثية التاريخية، حيث جمع بين الدوري وكأس الاتحاد وأخيرا دوري أبطال أوروبا في العاشر من يونيو.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن تشيلسي توصل إلى اتفاق مع ماريسكا لتدريب الفريق خلفا لماوريسيو بوكيتينو.

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وكشف رومانو عن مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين، فستكون لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وأوضح رومانو أن يتبقى فقط الاتفاق مع نادي ليستر سيتي على المبلغ التعويضي، ويطلب ليستر 10 ملايين يورو.

وقاد ماريسكا ليستر للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب" برصيد 97 نقطة.

وجاء إبسويتش تاون الذي يتواجد فيه الدولي المصري سام مرسي في الوصافة برصيد 96 نقطة وتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.

ويعتبر ماريسكا ثاني مساعدي جوارديولا انتقالا إلى مقعد الرجل الأول في الكرة الإنجليزية، بعد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.

الدوري الإنجليزي إنزو ماريسكا ليستر سيتي تشيلسي
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