أثلتيك: مدرب سام مرسي يرفض عرض برايتون.. وموقفه من البقاء مع إبسويتش

الإثنين، 27 مايو 2024 - 18:46

كتب : FilGoal

كيران مكينا مدرب إبسويتش تاون

رفض كيران مكينا المدير الفني لفريق إبسويتش عرضا من نادي برايتون لتدريب الفريق الموسم المقبل.

ويمتد عقد المدرب الإنجليزي حتى عام 2025.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن المدرب البالغ من العمر 38 عاما رفض تدريب برايتون، وعلى الجانب الآخر تم استبعاده من المرشحين لتدريب تشيلسي.

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وأفاد الموقع أن مكينا يستعد للبقاء مع إبسويتش ومناقشة تمديد عقده لإنهاء جميع الأقاويل حول رحيله.

وعلى الجانب الآخر فأكد التقرير أن برايتون يتحرك لتعيين جراهام بوتر كمدير فني للفريق في ولاية ثانية.

ودرب بوتر برايتون ورحل إلى تشيلسي وتمت إقالته سريعا ويتجه برايتون لاستعادة بوتر بعد رحيل روبيرتو دي زيربي.

ونجح مكينا في قيادة إبسويتش للتأهل من دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب" إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

ويلعب الدولي المصري سام مرسي رفقة إبسويتش ومن المرجح أن يكمل رحلته مع الفريق في الدوري الإنجليزي الموسم القادم.

الدوري الإنجليزي كيران مكينا سام مرسي شامبيونشيب برايتون إبسويتش تشيلسي
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