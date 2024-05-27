أثلتيك: مدرب سام مرسي يرفض عرض برايتون.. وموقفه من البقاء مع إبسويتش

رفض كيران مكينا المدير الفني لفريق إبسويتش عرضا من نادي برايتون لتدريب الفريق الموسم المقبل.

ويمتد عقد المدرب الإنجليزي حتى عام 2025.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن المدرب البالغ من العمر 38 عاما رفض تدريب برايتون، وعلى الجانب الآخر تم استبعاده من المرشحين لتدريب تشيلسي.

وأفاد الموقع أن مكينا يستعد للبقاء مع إبسويتش ومناقشة تمديد عقده لإنهاء جميع الأقاويل حول رحيله.

وعلى الجانب الآخر فأكد التقرير أن برايتون يتحرك لتعيين جراهام بوتر كمدير فني للفريق في ولاية ثانية.

ودرب بوتر برايتون ورحل إلى تشيلسي وتمت إقالته سريعا ويتجه برايتون لاستعادة بوتر بعد رحيل روبيرتو دي زيربي.

ونجح مكينا في قيادة إبسويتش للتأهل من دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب" إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

ويلعب الدولي المصري سام مرسي رفقة إبسويتش ومن المرجح أن يكمل رحلته مع الفريق في الدوري الإنجليزي الموسم القادم.