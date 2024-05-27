"نبني شيئا خاصا مع مدربنا".. أستون فيلا يمدد عقد إيمري بحضور ساويرس

أعلن نادي أستون فيلا تمديد عقد مدربه أوناي إيمري حتى 2029 بحضور ناصف ساويرس مالك النادي.

وللمرة الثانية خلال العام الجاري يمدد أستون فيلا عقد المدير الفني الإسباني، فالمرة الأولى كانت في أبريل الماضي حتى 2027.

وقال ساويرس في تصريحات لموقع ناديه: "نحن نبني شيئا خاصا هنا في أستون فيلا مع أوناي، ويسعدنا أنه وقع عقدا جديدا مع النادي حتى عام 2029".

وأتم "ننتقل إلى عامنا التاريخي، الذكرى الـ 150 لتأسيسنا، هناك الكثير لنتطلع إليه مع أوناي على رأس الفريق".

وعلى الجانب الآخر قال إيمري: "سعيد جدا باتخاذ هذه الخطوة ومسؤولية قيادة هذا النادي".

وأضاف "منذ أن أتيت إلى فيلا مع ويس إيدينز وناصف، وجدنا دائما أفضل بيئة وهيكل لتطوير مشروع بأعلى الطموح".

وأكمل "هناك كيمياء رائعة في أستون فيلا، كما أن عنصر دعم الجماهير يحدث فرقا في الشعور وكأنك في بيتك".

وواصل "نتشارك نفس الرؤية جميعا سواء أنا أو مونشي -المدير الرياضي- وإيدينز وناصف".

وأنهى حديثه "هناك كيمياء رائعة في أستون فيلا، كما أن عنصر دعم الجماهير يحدث فرقا في الشعور وكأنك في منزلكـ نحن متحمسون حقا لمواصلة هذه الرحلة بلا حدود لأحلامنا".

وتأهل أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بعد احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.