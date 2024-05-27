تشكيل الاتحاد السكندري – مابولولو يقود الهجوم أمام الزمالك
الإثنين، 27 مايو 2024 - 17:47
كتب : هاني العوضي
دفع طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري بالمهاجم الأنجولي أجوستينيو مابولولو في تشكيل فريقه الأساسي أمام الزمالك.
أجوستينيو مابولولو
النادي : الاتحاد السكندري
ويلعب الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 25 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد برج العرب.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:
المرمى: المهدي سليمان
الدفاع: هشام صلاح – محمود شبانة – إسلام أبو سليمة – سيف تقا
الوسط: عمر الوحش – كريم الديب – ناصر ناصر – عمرو صلاح
الهجوم: مابولولو – بيكالي أوبامي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
عمرو خليل – خالد الغندور – ساليفو مورو – رجب عمران – عبد الغني محمد – شريف رضا – بنجامين بواتينج – أحمد عيد – محمد سطوحي
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 24 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة من 16 مباراة.