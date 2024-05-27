تشكيل الاتحاد السكندري – مابولولو يقود الهجوم أمام الزمالك

الإثنين، 27 مايو 2024 - 17:47

كتب : هاني العوضي

مابولولو - الاتحاد - بلدية المحلة

دفع طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري بالمهاجم الأنجولي أجوستينيو مابولولو في تشكيل فريقه الأساسي أمام الزمالك.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 25 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد برج العرب.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالآتي:

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المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – محمود شبانة – إسلام أبو سليمة – سيف تقا

الوسط: عمر الوحش – كريم الديب – ناصر ناصر – عمرو صلاح

الهجوم: مابولولو – بيكالي أوبامي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمرو خليل – خالد الغندور – ساليفو مورو – رجب عمران – عبد الغني محمد – شريف رضا – بنجامين بواتينج – أحمد عيد – محمد سطوحي

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 24 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة من 16 مباراة.

الزمالك الاتحاد السكندري مابولولو
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