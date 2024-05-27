تشكيل الزمالك – عودة صبحي.. وفتوح أساسي ضد الاتحاد

عاد محمد صبحي لحراسة مرمى الزمالك ضد الاتحاد السكندري، فيما يعود أحمد فتوح للتشكيل الأساسي في اللقاء.

أعلن جوزيه جوميز مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل في بطولة الدوري.

تشكيل الزمالك شهد عودة محمد صبحي للتشكيل الأساسي لأول مرة منذ 12 مارس الماضي وقت المشاركة ضد الجونة.

ويعود أحمد فتوح كذلك بعد الغياب ضد مودرن فيوتشر للإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد.

أمامهما: أحمد مصطفى "زيزو" – ناصر ماهر – إبراهيما نداي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

من جهة أخرى، يتواجد ناصر منسي، وسامسون أكينيولا، ومصطفى شلبي على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي: محمد عواد - ياسر حمد - محمد أشرف "روقة" - مصطفى شلبي - زياد كمال - محمد شحاته - سيد عبد الله - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الـ13 في ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 16 مباراة، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 24 مباراة.