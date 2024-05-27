في الجول يكشف حقيقة إلزام الزمالك بدفع 3 مليون لـ بيراميدز بعد لقب الكونفدرالية

لا يلتزم الزمالك بدفع أي مبالغ مالية لصالح بيراميدز بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز لا يحق له الحصول على أي مقابل مادي من الزمالك بعد الفوز بلقب الكونفدرالية، حيث لا يجود أي بنود في عقود عمر جابر أو نبيل عماد أو عبد الله السعيد الموثقة في اتحاد الكرة تفيد ذلك.

وبعد تأكد FilGoal.com من صيغة العقود الموثقة بين الزمالك وبيراميدز في اتحاد الكرة عن اللاعبين الثلاثة، فإن الزمالك عليه دفع مبلغ 660 ألف جنيه للاعبين كمكافأة الفوز بالبطولة، وليس لبيراميدز.

من جهة أخرى، صرح عبد الهادي محمد وكيل عبد الله السعيد لـFilGoal.com: "لا يوجد أي بنود تتيح لبيراميدز الحصول على أموال من الزمالك بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية، وليس منطقيا ذلك من الأساس لأن اللاعب لم يكن يحق له المشاركة في البطولة".

كانت بعض التقارير قد أشارت إلى أحقية بيراميدز في الحصول على مبلغ 3 مليون جنيه من الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية، ضمن بنود انتقال الثلاثي عمر جابر، ونبيل عماد إلى الفريق الأبيض قبل بداية الموسم الماضي.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية تاريخيا قبل أيام، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء في إياب المباراة النهائية.