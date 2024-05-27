بيلينجهام: فينيسيوس يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم

الإثنين، 27 مايو 2024 - 16:44

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - ريال مدريد

يرى الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد أن زميله فينيسيوس جونيور يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.

وقال بيلينجهام في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "الكرة الذهبية؟ بالنسبة لي فينيسيوس جونيور هو الأفضل في العالم. فهو يخلق السحر من لا شيء".

وأضاف "فيني لديه كل شيء ليكون الأفضل في العالم".

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وتابع مازحا "فيني جونيور قال إنني الأفضل في العالم؟ إذا كان هذا ما يشعر به، فيمكنك تقسيم الكرة الذهبية إلى نصفين".

الثنائي قاد ريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني والسوبر الإسباني هذا الموسم.

والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يستعد الفريق الملكي لملاقاة بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.

في حالة تحقيق ريال مدريد للفوز سيكون اللقب الأول لبيلينجهام والثاني لفينيسيوس جونيور.

ريال مدريد فينيسيوس جونيور جود بيلينجهام
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