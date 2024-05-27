انتهت الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) الجونة

يستضيف بيراميدز فريق الجونة ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 50 نقطة من 21 مباراة، بينما الجونة في المركز الحادي عشر بـ 30 نقطة من 23 مباراة.

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انتهت

ق 84: طرد مروان حمدي بعد تدخل على لاعب الجونة وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ق 76: رأسية قوية من مروان حمدي لاعب بيرامديز عقب عرضية من ركلة ركنية لعبها محمد الشيبي.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27 جووووول إبراهيم عادل

ق21 رأسية قوية من وليد الكرتي ولكن بجوار القائم الأيمن

انطلاق المباراة