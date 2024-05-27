ميلان على بعد خطوة من تعيين مدربه الجديد

الإثنين، 27 مايو 2024 - 15:43

كتب : FilGoal

إمبولي ضد ميلان

أصبح نادي ميلان على بعد خطوة من تعيين البرتغالي باولو فونسيكا كمدير فني للفريق الموسم المقبل.

قبل أيام أعلن ميلان إقالة مدربه ستيفانو بيولي.

وذكرت شبكة كالتشيو ميركاتو أن الاتفاق تم بين الطرفين وأصبح تعيين فونسيكا مسألة وقت.

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وأفاد التقرير أنه لم يعد هناك أي شك حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستتم أم لا، والآن تتبقى رتوش أخيرة قبل الإعلان عن تعيينه.

عرض ميلان على فونسيكا راتبا أقل من مارسيليا، لكنه ظل يفضل الانتقال إلى الروسونيري، حسب التقرير.

ومن المتوقع أن يحصل فونسيكا على 3 ملايين يورو في الموسم الواحد في عقده الذي يمتد لثلاث سنوات.

وارتبط فونسيكا بعقد مع ليل الفرنسي انتهى بنهاية الموسم المنصرم.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، تم اختيار باولو فونسيكا كمدير فني جديد لميلان خلفا لبيولي.

فونسيكا (51 عامًا) سبق له تدريب العديد من الأندية البرتغالية وأهمها أفيش، باكوس فيريرا، بورتو، سبورتنج براجا.

وحصد فونسيكا مع براجا لقب كأس البرتغال، قبل أن يتحوّل لتدريب شاختار دونتسك لمدة 3 سنوات بين 2016 و2019، فاز خلالها بالثنائية المحلية 3 مرات.

لاحقًا تحول فونسيكا لقيادة روما بين 2019 و2021 دون أن يحقق نجاحات تُذكَر قبل قبل أن يتحوّل لتدريب شاختار دونتسك لمدة 3 سنوات بين 2016 و2019، فاز خلالها بالثنائية المحلية 3 مرات.

وتولي فونسيكا تدريب ليل الفرنسي منذ صيف 2022 وبات قريبا من العودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة ميلان.

وأعلن ميلان يوم الجمعة رسميا فسخ التعاقد مع مدربه ستيفانو بيولي.

وكان ميلان تعاقد مع بيولي في سنة 2019 ومن المفترض أن يستمر التعاقد حتى عام 2025 لكن تم فسخ التعاقد الصيف الجاري.

وخلال رحلته مع ميلان قاد بيولي الرسونيري للتتويج بلقب الدوري في موسم 2021-2022.

وقاد المدرب صاحب الـ58 عاما ميلان في 240 مباراة فاز في 132 لقاء وتعادل في 56 وخسر في 52.

وسجل ميلان تحت قيادته 437 هدفا واستقبل 282 آخرين.

وضمن ميلان وصافة الدوري الإيطالي الموسم الجاري خلف غريمه التقليدي إنتر المتوج باللقب.

ميلان باولو فونسيكا
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