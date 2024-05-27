مدرب ألمانيا يكشف هوية الحارس الأساسي في يورو 2024

وغاب نوير عن انطلاق معسكر منتخب ألمانيا الإعدادي للبطولة التي تستضيفها البلاد الشهر المقبل، بسبب المرض.

وقال ناجلزمان في تصريحات للصحفيين: "غياب مانويل نوير عن انطلاق معسكر الإعداد ليورو 2024؟ لا شيء مثير. مجرد عدوى معوية خفيفة. لن يكون هنا قبل الأربعاء، أتوقع أن ينضم للتدريبات يوم الخميس".

وأضاف "إذا كان نوير بصحة جيدة، فسيكون الحارس الأساسي في يورو 2024".

كما تحدث ناجلزمان عن توماس مولر قائلا "دوره واضح، سيحصل على بعض الوقت للعب، حتى لو لم يلعب دائما كأساسي".

واستدرك "مولر مثل حلقة وصل داخل غرف خلع الملابس، وهذا شيء جيد".

وقال ناجلزمان عن اللاعبين الذين لم ينضموا بعد "سينضم إلينا لاعبو ليفركوزن وإلكاي جوندوجان يوم الأربعاء وسيبدأون التدريب يوم الخميس".

وتابع "كما سينضم مارك أندريه تير شتيجن يوم الاثنين. فيما سينضم المتأهلون إلى نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل ليكتمل الفريق".

وتنطلق بطولة يورو 2024 يوم 14 يونيو المقبل.

وتنتهي البطولة يوم 14 يوليو القادم.

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