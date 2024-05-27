تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر.. وموقف مواجهة بيراميدز والنصر

الإثنين، 27 مايو 2024 - 14:41

كتب : FilGoal

كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الأهلي ضد الألومونيوم والزمالك ضد بروكسي في دور الـ 32 من كأس مصر.

وأشار الاتحاد في بيان أرسل للصحفيين عبر مركزه الإعلامي إلى أن المباراتين قد تم تأجيلهما بسبب وجود أكثر من 3 لاعبين من الأهلي والزمالك بمعسكر منتخب مصر والذي ينطلق غدا الثلاثاء مما يعني غيابهم عن المباراتين.

وأكد الاتحاد على إقامة مباراة بيراميدز والنصر والمقرر لها يوم الجمعة 31 مايو بموعدها الطبيعي لوجود اثنين من بيراميدز فقط في معسكر منتخب مصر.

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كما تقرر تعديل موعد مباراة الاتحاد السكندري وأبو قير للأسمدة، لتقام يوم الأحد 2 يونيو بدلا من الجمعة 31 مايو على استاد الإٍسكندرية.

وتقام مباريات دور الـ 32 من كأس مصر خلال فترة التوقف الدولي لضيق الوقت وبدون اللاعبين الدوليين الذين انضموا لمنتخباتهم إلا في حال وجود أكثر من ثلاثة لاعبين من فريق لتتأجل مباراته.

ويتواجد 10 لاعبين من الأهلي في قائمة منتخب مصر للمعسكر المقبل، في مقابل 4 لاعبين من الزمالك.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

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