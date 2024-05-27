روبن نيفيز: 95% من لاعبي العالم لا يمانعون الانتقال إلى الدوري السعودي

الإثنين، 27 مايو 2024 - 14:13

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - الهلال - النصر

يرى روبن نيفيز لاعب الهلال أن نسبة كبيرة للغاية من لاعبي العالم لا يمانعون الانتقال إلى الدوري السعودي.

ويلعب نيفيز في صفوف الهلال منذ مطلع موسم 2023-2024 قادما من ولفرهامبتون الإنجليزي في ظل ثورة الانتقالات التي حدثت في المسابقة.

وقال روبن نيفيز في تصريحات لقناة روتانا خليجية: "تحدثت مع العديد من اللاعبين، الكثير منهم يريد الانضمام للدوري السعودي".

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وأضاف "بنسبة تصل إلى 95% من اللاعبين في دوريات أخرى لن يرفضوا الانتقال للدوري السعودي".

وتابع في تصريحات نقلتها جريدة اليوم السعودية "الأسماء المتواجدة في الدوري السعودي تجعله واحدا من أقوى دوريات العالم".

وواصل "الدوري السعودي أصبح ضمن أقوى 5 دوريات في العالم، وخلال عامين سيكون ثاني أقوى دوري بالعالم".

وأكمل البرتغالي "اذا استمر الوضع هكذا سيكون الدوري السعودي ثاني أقوى دوري في العالم بعد الإنجليزي".

وأتم "بالتأكيد وجود كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي شجعني على المجيء أنا والعديد من اللاعبين، عليك أن تعلم أن رونالدو إذا دخل أي مشروع فهو ناجح".

روبن نيفيز الهلال الدوري السعودي
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