سبورت: كيميتش رفض عرض برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رفض جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ لعرض برشلونة.

وفقا لسبورت فإن برشلونة قد قدم عرضا لكيميتش لضمه خلال الصيف المقبل ولكن اللاعب الألماني رفض العرض بسبب عدم قبوله للشروط المالية.

كيميتش يحصل على راتب 19 مليون يورو في بايرن ميونيخ وهو رقم من الصعب على برشلونة دفعه حاليا بسبب حالته الاقتصادية الصعبة.

صاحب الـ 29 عاما هو أول طلبات هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد والذي سيتم إعلانه كمدرب جديد للفريق.

ويستطيع كيميتش اللعب كوسط ملعب وكظهير أيمن.

وشارك كيميتش مع بايرن ميونيخ في 43 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل هدفين وصنع 10 آخرين.

وأنهى برشلونة الدوري الإسباني في المركز الثاني، بينما خسر الفريق لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا في ربع النهائي.

على الجانب الآخر خرج بايرن ميونيخ أيضا بدون أي ألقاب خلال الموسم الحالي.