غزل المحلة يعلن رحيل محمود عبد العزيز

الإثنين، 27 مايو 2024 - 13:44

كتب : FilGoal

غزل المحلة- محمود عبد العزيز

أعلن نادي غزل المحلة رحيل محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق بعد الفترة التي قضاها مع النادي.

وانتقل عبد العزيز إلى غزل المحلة في يناير الماضي ضمن 17 صفقة أبرمها النادي خلال انتقالات يناير.

وتأهل غزل المحلة إلى الدوري الممتاز مرة أخرى بعد احتلال المركز الثاني في مجموعة الصعود خلف بتروجت المتصدر.

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وكان محمود عبد العزيز قد سبق له ولعب بقميص أندية الزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب والداخلية.

ولم يمتد غياب زعيم الفلاحين عن الممتاز سوى موسم وحيد بعدما هبط في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي بالخسارة من حرس الحدود نفسه، وهبط كلاهما سويا.

ورفع غزل المحلة رصيده لـ 52 نقطة في المركز الثاني وحل حرس الحدود في المركز الثالث برصيد 49 نقطة وسيخوض الدورة الرباعية مع 3 فرق من دوري القسم الثاني (ب) لتحديد ثالث المتأهلين للممتاز.

وسيسجل زعيم الفلاحين المشاركة رقم 50 وسط الكبار في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لغزل المحلة الموسم الماضي قاد النجوم للتأهل لدوري المحترفين وحقق المفاجأة بالانتصار على الإسماعيلي في دور الـ 16 من كأس مصر، ثم قاد بني عبيد للتأهل للدوري القسم الثاني ب من خلال دورة الترقي.

والآن أكمل مهمة ناجحة جديدة بإعادة غزل المحلة للدوري الممتاز، فريقه السابق الذي ارتدى قميصه في بداية مسيرته عقب الرحيل من الزمالك وقبل ارتداء قميص حرس الحدود.

وأعلن نادي غزل المحلة تجديد تعاقد أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق لمدة موسم جديد.

وجاء التجديد بناء على قرار وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم.

وقاد أحمد عيد عبد الملك المحلة للتأهل للدوري المصري الممتاز بعد موسم واحد من الهبوط.

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