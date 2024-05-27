تعرف على كل أبطال الدوريات الأوروبية هذا الموسم

انتهت بطولات الدوري في أوروبا لموسم 2023-2024، بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي وعدة دوريات في الأنفاس الأخيرة.

بينما حسمت العديد من بطولات الدوري في أوروبا قبل عدة جولات من نهاية الموسم.

الدوري الإنجليزي ظل حائرا بين مانشستر سيتي وأرسنال قبل أن يخطفه الأول بفارق نقطتين.

في إيطاليا حقق إنتر لقبه الـ20، بينما توج باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

ويستعرض FilGoal.com أبطال دوريات أوروبا الكبرى.

بطل الدوري الإسباني: ريال مدريد

بطل الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي

بطل الدوري الألماني: باير ليفركوزن

Xabi Alonso's Bayer Leverkusen are history makers! Here's the moment they were crowned Bundesliga champions. 🎥 @DanielJPinder pic.twitter.com/oovFDHhgj8 — Get German Football News (@GGFN_) April 14, 2024

بطل الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان

بطل الدوري الإيطالي: إنتر ميلان

بطل الدوري البرتغالي: سبورتنج لشبونة

سبورتينج لشبونة يتوج بلقب الدوري البرتغالي لأول مرة منذ 19 عاما.. آخر لقب 2001-2002 🏆 pic.twitter.com/JIeLR46Cf9 — FilGoal (@FilGoal) May 11, 2021

بطل الدوري التركي: جالاتا سراي

بعد منافسة شرسة امتدت للجولة الأخيرة 🔥 جالاتاسراي يتفوق على فنربخشة بوصوله لـ 102 نقطة 🔝 الفريق الملقب بـ "الأسود" حصد لقب الدوري التركي للعام الثاني على التوالي والـ 24 في تاريخه. 🇹🇷🏆 pic.twitter.com/WYT9bCK34M — FilGoal (@FilGoal) May 26, 2024

بطل الدوري البلجيكي: كلوب بروج

بطل الدوري اليوناني: باوك

بطل الدوري الهولندي: بي إس في إيندهوفن