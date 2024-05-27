تعرف على كل أبطال الدوريات الأوروبية هذا الموسم

الإثنين، 27 مايو 2024 - 13:16

كتب : FilGoal

اقتحام جماهير سيتي لأرض الملعب

انتهت بطولات الدوري في أوروبا لموسم 2023-2024، بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي وعدة دوريات في الأنفاس الأخيرة.

بينما حسمت العديد من بطولات الدوري في أوروبا قبل عدة جولات من نهاية الموسم.

الدوري الإنجليزي ظل حائرا بين مانشستر سيتي وأرسنال قبل أن يخطفه الأول بفارق نقطتين.

في إيطاليا حقق إنتر لقبه الـ20، بينما توج باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

ويستعرض FilGoal.com أبطال دوريات أوروبا الكبرى.

بطل الدوري الإسباني: ريال مدريد

بطل الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي

بطل الدوري الألماني: باير ليفركوزن

بطل الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان

بطل الدوري الإيطالي: إنتر ميلان

بطل الدوري البرتغالي: سبورتنج لشبونة

بطل الدوري التركي: جالاتا سراي

بطل الدوري البلجيكي: كلوب بروج

بطل الدوري اليوناني: باوك

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بطل الدوري الهولندي: بي إس في إيندهوفن

الدوري الإنجليزي الدوري الفرنسي الدوري الإسباني الدوري الإيطالي الدوري الألماني
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