يورو 2024 - ثنائي برشلونة الشاب على رأس قائمة إسبانيا.. وتواجد 5 من سوسيداد

الإثنين، 27 مايو 2024 - 12:54

كتب : FilGoal

إسبانيا

أعلن لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا قائمة فريقه الأولية للمشاركة في يورو 2024.

وتشهد القائمة تواجد 29 لاعبا على أن يتم استبعاد ثلاثة قبل بداية البطولة.

ويتواجد لامين جمال وباو كوبارسي ثنائي برشلونة الشاب في القائمة.

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ريال سوسيداد وبرشلونة هما أكثر فريقين تم اختيار لاعبين منهما بواقع 5 لكل فريق.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أوناي سيمون (أتليتك بلباو) – دافيد رايا (أرسنال) – أليكس ريميرو (ريال سوسيداد).

الدفاع: إيمريك لابورت (النصر) – باو كوبارسي (برشلونة) – روبن لو نورماند (ريال سوسيداد) – ناتشو فيرنانديز (ريال مدريد) – داني كارباخال (ريال مدريد) – أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) – خيسوس نافاس (إشبيلية) – داني فيفيان (أتلتيك بلباو) – مارك كوكوريا (تشيلسي).

الوسط: رودري (مانشستر سيتي) – مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد) – ميكيل مورينو (ريال سوسيداد) – بيدري (برشلونة) – فيرمن لوبيز (برشلونة) – أليكس جارسيا (جيرونا) – أليكس باينا (فياريال) – ماركوس لورينتي (أتليتكو مدريد).

الهجوم: ألفارو موراتا (أتليتكو مدريد) – لامين جمال (برشلونة) – نيكو ويليامز (أتليتك بلباو) – داني أولمو (لايبزج) – ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) – خوسيلو (ريال مدريد) – فيران توريس (برشلونة) – أيوزي بيريز (ريال بيتيس).

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية في اليورو بجانب كل من كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

إسبانيا يورو 2024
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