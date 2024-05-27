تأكد غياب حجازي عن مباراة اتحاد جدة الأخيرة هذا الموسم

الإثنين، 27 مايو 2024 - 12:33

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

تأكد غياب أحمد حجازي قائد اتحاد جدة عن مواجهة النصر يوم الاثنين، حسب جريدة الشرق الأوسط.

ويلعب اتحاد جدة مباراة الجولة الأخيرة من الدوري السعودي ضد النصر.

ويغيب حجازي عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس الملك.

أخبار متعلقة:
عقوبة السلوك المشين تبعد لابورت عن نهائي الكأس أمام الهلال الإسماعيلي: تغريم حسن لعدم الجدية.. وأتمنى وقوف المسؤولين في الشمس بموعد المباريات NBA - دالاس يقترب من نهائي البطولة بإسقاط مينيسوتا للمباراة الثالثة تواليا كولر: الجماهير لا تعرف الكواليس.. وهذا موقفي من رغبة حسام حسن في ضم اللاعبين مبكرا

وأشار التقرير إلى أن حجازي كثف جلساته العلاجية رغبة منه بالمشاركة في الجولات الأخيرة من الموسم، إلا أن ذلك لم يكلل بالنجاح، بذلك تأكدت نهاية موسم الدولي المصري.

يذكر أن اسم حجازي لم يتواجد في قائمة منتخب مصر الذي يستعد لملاقاة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 بعد أيام.

وكشف مصدر من منتخب مصر أسباب استبعاد عدد من لاعبي الفراعنة من قائمة معسكر يونيو.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "خروج أحمد حجازي ومصطفى شلبي وعمر مرموش وأحمد عبد القادر من قائمة منتخب مصر بعد التقارير الطبية التي حصلنا عليها من أنديتهم".

وأضاف "أما استبعاد رمضان صبحي بسبب لإيقافه للتحقيق معه في أزمة المنشطات".

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وشهدت القائمة عودة محمد صلاح ومحمد الشناوي وأحمد سيد "زيزو" بعد تعافيهم من الإصابة وغيابهم عن المعسكر الماضي.

كما انضم أحمد أمين مهاجم إنبي لقائمة مصر لأول مرة. وأيضا ناصر ماهر لاعب الزمالك.

وأوضح إبراهيم حسن مدير المنتخب أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم الثلاثاء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال بشهر يونيو المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

وقاد العميد منتخب مصر في مباراتين من قبل ببداية مهمته وفاز على نيوزيلاندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية.

أحمد حجازي منتخب مصر اتحاد جدة
نرشح لكم
روبن نيفيز: 95% من لاعبي العالم لا يمانعون الانتقال إلى الدوري السعودي عقوبة السلوك المشين تبعد لابورت عن نهائي الكأس أمام الهلال مواعيد مباريات الإثنين 27 مايو - الاتحاد ضد الزمالك.. وختام الدوري السعودي رئيس القادسية السعودي يكشف موقف ناديه من التعاقد مع مورينيو نجم الهلال يقترب من المشاركة في نهائي كأس السعودية أمام النصر فحص طبي يحسم موقف مالكوم من نهائي كأس ملك السعودية تقرير: الهلال يتخلي عن نجمه البرازيلي من أجل صفقة مدوية تقرير الحكم يهدد لابورت بالغياب عن نهائي كأس ملك السعودية
أخر الأخبار
التشكيل - الكرتي وتوريه يقودان بيراميدز.. وأرنو وشيكودي في هجوم الجونة 57 ثاتيه | الدوري المصري
مدرب ألمانيا يكشف هوية الحارس الأساسي في يورو 2024 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر.. وموقف مواجهة بيراميدز والنصر 43 دقيقة | الكرة المصرية
روبن نيفيز: 95% من لاعبي العالم لا يمانعون الانتقال إلى الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
سبورت: كيميتش رفض عرض برشلونة ساعة | ميركاتو
غزل المحلة يعلن رحيل محمود عبد العزيز ساعة | الدوري المصري
تعرف على كل أبطال الدوريات الأوروبية هذا الموسم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 - ثنائي برشلونة الشاب على رأس قائمة إسبانيا.. وتواجد 5 من سوسيداد 2 ساعة | ألمانيا 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 كاف يدين أحداث نهائي الكونفدرالية واتخاذ الإجراءات التأديبية إذا لزم الأمر 3 مدرب البرتغال يفسر سبب استدعاء رونالدو إلى يورو 2024 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (25)-(29) الزمالك.. اللجوء لمباراة ثالثة