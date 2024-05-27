تأكد غياب حجازي عن مباراة اتحاد جدة الأخيرة هذا الموسم

تأكد غياب أحمد حجازي قائد اتحاد جدة عن مواجهة النصر يوم الاثنين، حسب جريدة الشرق الأوسط.

ويلعب اتحاد جدة مباراة الجولة الأخيرة من الدوري السعودي ضد النصر.

ويغيب حجازي عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس الملك.

وأشار التقرير إلى أن حجازي كثف جلساته العلاجية رغبة منه بالمشاركة في الجولات الأخيرة من الموسم، إلا أن ذلك لم يكلل بالنجاح، بذلك تأكدت نهاية موسم الدولي المصري.

يذكر أن اسم حجازي لم يتواجد في قائمة منتخب مصر الذي يستعد لملاقاة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 بعد أيام.

وكشف مصدر من منتخب مصر أسباب استبعاد عدد من لاعبي الفراعنة من قائمة معسكر يونيو.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "خروج أحمد حجازي ومصطفى شلبي وعمر مرموش وأحمد عبد القادر من قائمة منتخب مصر بعد التقارير الطبية التي حصلنا عليها من أنديتهم".

وأضاف "أما استبعاد رمضان صبحي بسبب لإيقافه للتحقيق معه في أزمة المنشطات".

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وشهدت القائمة عودة محمد صلاح ومحمد الشناوي وأحمد سيد "زيزو" بعد تعافيهم من الإصابة وغيابهم عن المعسكر الماضي.

كما انضم أحمد أمين مهاجم إنبي لقائمة مصر لأول مرة. وأيضا ناصر ماهر لاعب الزمالك.

وأوضح إبراهيم حسن مدير المنتخب أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم الثلاثاء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال بشهر يونيو المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

وقاد العميد منتخب مصر في مباراتين من قبل ببداية مهمته وفاز على نيوزيلاندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية.

video:1