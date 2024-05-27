نائب المصري: هناك مؤامرة هدفها إبعادنا عن المنافسة.. والحكم يعمل لأجل المنافسين

أعرب رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري عن غضبه من أداء التحكيم بمواجهة فريقه أمام مودرن فيوتشر.

وتعادل المصري سلبيا بدون أهداف مع فيوتشر في المباراة التي شهدت طرد ميدو جابر لاعب الفريق البورسعيدي.

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري عبر قناة صدى البلد: "هناك مؤامرة تحاك ضد النادي المصري والهدف منها إبعادنا عن المنافسة".

وشدد "هناك تربص من لجنة الحكام بالمصري ويجب رحيل اللجنة التي يرأسها خبير أجنبي للأسف".

وواصل عبد القادر "حكم يتم تأهيله ليكون حكما دوليا تعمد ظلم فريق المصري أمام أعين الجميع، أتمنى أن يجيب أحد من المنظومة على سؤالي، ماذا تريدون من النادي المصري ولمصلحة من؟".

وتابع "عندما يتكرر الأمر ضد النادي المصري، فما حدث مع ميدو جابر حدث مع حسين السيد وأكثر من لاعب من قبل، هناك هدف لإبعاد المصري عن المربع الذهبي".

وأضاف "يجب أن تراجع المنظومة نفسها، لا أرى أي نتيجة أو حيادية من التحكيم، هشام القاضي حكم يعمل من أجل المنافسين وأحد أقاربه باللجنة الفنية يمنحه مباريات من أجل تلميعه".

وتسائل عبد القادر "أين دور الخبير الأجنبي الذي يترأس منظومة التحكيم في مصر؟ إذا كان الأمر يتعلق بمقاطعة التحكيم المصري واللجوء لتحكيم أجنبي أن يتم إبلاغنا لاتخاذ قراراتنا".

واختتم عبد القادر تصريحاته "ما هو الهدف من المسابقة إذا كان الظلم بهذه الطريقة؟ النادي المصري الأكثر ضررا من أخطاء التحكيم هذا الموسم".

وتعثر المصري للمباراة الرابعة على التوالي بعد هزيمتين وتعادلين.

ورفع المصري رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن بيراميدز المتصدر.