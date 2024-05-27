أنشيلوتي: لم أقرر من الحارس الذي سيلعب ضد دورتموند.. وسأخوض النهائي التاسع بدوري الأبطال

الإثنين، 27 مايو 2024 - 12:16

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أنه لم يقرر حتى الآن الحارس الذي سيلعب نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي لليوم المفتوح للاتحاد الأوروبي قبل نهائي البطولة: "لا نفكر في كوننا المرشحين للتتويج بدوري أبطال أوروبا، علينا أن نلعب ضد فريق قدم كل شيء بطريقة جيدة وأقصى أتليتكو مدريد وباريس سان جيرمان وأظهر التزام كبير ويجب أن نقاتل مثل جميع المباريات النهائية".

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وواصل "هذا تاسع نهائي دوري أبطال أوروبا في مسيرتي كمدرب ولاعب والأمر دائما ما يبقى كما هو، أريد أن أكون البطل، أستمتع بالأسبوع الذي قبل النهائي وثم يأتي وقت القلق".

وتابع "دورتموند فريق يمتلك الجودة والخبرة وما أكثر ما أعجبني فيهم كان قتالهم ضد باريس سان جيرمان ورغبته في الوصول للنهائي".

وأكمل "لا يوجد شيء خاص أفعله قبل النهائي ولكن هناك بعض الخرافات البسيطة لأنني تعلمت أن عدم وجودها يعطيك الحظ السيء".

وشدد "قوة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لها إجابة بسيطة ومعقدة في نفس الوقت وهي أن النادي صنع التاريخ بتلك البطولة من الخمسينيات وهذا ما يجعلنا نركز أكثر على تلك البطولة".

وكشف "أنا لست طبيبا نفسيا لكن لدي خبرة في العلاقات الشخصية وهي أهم شيء، أعامل الناس باحترام ونتحدث عن كرة القدم والحياة بشكل عام، وأنا أقضي وقت مع لاعبي الفريق أكثر من أولادي وزوجتي وإذا لم تكن العلاقة جيدة فلن نقوك بعمل جيد".

وأضاف "أتمنى أن ينهي توني كروس مسيرته مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، على المستوى الشخصي هو يستحقها، لقد دخل تاريخ ريال مدريد بالفعل بدون التتويج ولكن واحدة أخرى ستكون رائعة".

وأردف "لدي قناعة أن الفريقين الذين يصلان لنهائي دوري أبطال أوروبا هما الأفضل في البطولة ولذلك نحن لم ندخل في العطلة بعد مثل غيرنا، والكثير سيشاهدوننا عبر التلفاز".

وأتم "كلا الحارسان يستحقان المشاركة ضد دورتموند، لونين قدم موسم رائع وكورتوا جميعنا نعرف جودته وأعتقد أنني سأتخذ القرار النهائي قبل المباراة مباشرة".

ويسعى ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه.

ريال مدريد كارلو أنشيلوتي دوري أبطال أوروبا
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