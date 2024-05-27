عقوبة السلوك المشين تبعد لابورت عن نهائي الكأس أمام الهلال

الإثنين، 27 مايو 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

سيغيب الإسباني إيميريك لابورت، مدافع النصر عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة أمام الهلال، بعدما أوقفته لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة مباراتين، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وذلك على خلفية طرده المباشر أمام الرياض، الخميس الماضي، ضمن الجولة الـ 33 من الدوري السعودي.

وأعلنت اللجنة، مساء الأحد، ثبوت مخالفة الإسباني لائحتها، وعاقبته بالإيقاف مباراتين، في جميع المسابقات التي يحق له المشاركة فيها، مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال.

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وبذلك سيغيب عن نهائي الكأس ومباراة اتحاد جدة في ختام الدوري يوم الاثنين.

وأكد القرار الانضباطي، غير القابل للاستئناف، ارتكاب اللاعب سلوكًا مشينًا تجاه لاعب من فريق الرياض بناءً على ما ورد في تقرير حكم المباراة، التي انتهت بالتعادل 2ـ2.

وأعلنت اللجنة عن قرارين آخرين، يعاقِب أحدُهما الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب اتحاد جدة، والآخر محمد البقعاوي، لاعب الفيحاء، بسبب أحداثٍ ضمن الجولة ذاتها.

وكرَّر جاياردو، بعد الفوز الخميس 4ـ1 على ضمك، غيابه عن المؤتمرات الصحافية اللاحقة.

وألزمته اللجنة بدفع غرامة قدرها 45 ألف ريال، فيما أوقفت البقعاوي أربع مبارياتٍ على خلفية تلقيه بطاقةً حمراءَ مباشرةً أمام التعاون.

وتعادَل الفيحاء 2ـ2 مع التعاون، الخميس، وطُرِد البقعاوي خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وأورد تقرير الحكم ارتكاب اللاعب فعلًا عدوانيًّا تجاهَه، وألزمه القرار بغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

وبعكس قرار لابورت، يقبل قرارا جاياردو والبقعاوي الاستئناف عليهما. وينفِّذ البقعاوي العقوبة بدءًا من الجولة الـ 34 والأخيرة، ويستكملها مطلع الموسم المقبل.

وكانت الرياضية كشفت فور انتهاء لقاء النصر والرياض، عن تدوين خالد الطريس، حكم الساحة، في تقريره ارتكاب لابورت سلوكًا مشينًا، ما يهدِّد بغياب الإسباني عن مواجهة نهائي الكأس، وهو ما تحقَّق بالفعل.

وأمسك مدافع النصر بإحدى يدي محمد العقل، لاعب الرياض، وضربه عليها بقبضة يده الأخرى. وعاقبه الطريس ببطاقةٍ صفراء، ثم شاهد الحالة على شاشة تقنية الفيديو VAR، وألغى قراره الأول، واستبدله بالطرد المباشر.

إيمريك لابورت الهلال النصر
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