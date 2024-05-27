الإسماعيلي: تغريم حسن لعدم الجدية.. وأتمنى وقوف المسؤولين في الشمس بموعد المباريات

أعرب حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي عن رضاه بالنتيجة الإيجابية أمام البنك الأهلي رغم رؤيته بإمكانية تحقيق الانتصار في المباراة.

محمد حسن النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وخطف الإسماعيلي التعادل أمام البنك الأهلي في الوقت القاتل لتنتهي المباراة 2-2 ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري.

وقال حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي عبر قناة صدى البلد: "الحمد لله على إنهاء المباراة بنقطة أمام البنك الأهلي، والأهم كان لعب الفريق بروح عالية حتى آخر دقيقة".

وتابع "سيناريو المباراة يوضح أن بالإمكان إنهاء الإسماعيلي المباراة منتصرا، ولكن الحمد لله على النتيجة الإيجابية".

وشدد إبراهيم "تدخلات إيهاب جلال صنعت الفارق أمام البنك الأهلي، بالنسبة لي النقطة غير مرضية ولكن بالسيناريو الذي حدث فالأمر جيد".

وأوضح المدرب العام للإسماعيلي "استبدال محمد نصر ليس له علاقة بهدف البنك الأهلي الثاني، وكان التغيير جاهزا قبل الهدف بسبب شعورنا بإجهاد اللاعب".

وكشف "المباريات تقام في درجة حرارة مرتفعة جدا، أتمنى من المسؤولين الوقوف في الشمس لإدارة المباراة، يجب النظر بعين الرحمة للاعبين، كل ما نطلبه تأجيل المباراة ساعة واحدة فقط وسيكون ذلك في النهار أيضا".

وتابع "نحاول إحماء اللاعبين في الظل حتى لا يتعرضون للإجهاد من قبل المباراة، الأمر ليس له علاقة بنادي الإسماعيلي فقط ولكن كل الفرق من باب المنطق لأن المباراة ستنتهي أيضا قبل المساء".

أما عن تغريم محمد حسن وإيقافه أوضح "بسبب ظهور لقطة له بالتصوير بالكاميرا بين شوطي المباراة وقت محاضرة إيهاب جلال، وهذا يمنح الناس إيحاء بعدم الجدية".

واختتم حمد إبراهيم تصريحاته "لا تعليق لنا على قائمة منتخب مصر واختيار اللاعبين حق أصيل للجهاز الفني، ومن حق الناس الحُكم هل يستحق لاعبو الإسماعيلي التواجد أم لا؟ لكن الاختيارات من حق الجهاز الفني".