مواعيد مباريات الإثنين 27 مايو - الاتحاد ضد الزمالك.. وختام الدوري السعودي
الإثنين، 27 مايو 2024 - 10:38
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز، بينما يختتم الدوري السعودي بمباراته الأخيرة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
بيراميدز × الجونة.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الاتحاد السكندري × الزمالك.. 7:00 مساء - لأون تايم سبورتس.
الدوري السعودي
الوحدة × الهلال.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
النصر × الاتحاد.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
الخليج × الرياض.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
ضمك × الرائد.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
الأهلي × الفيحاء.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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