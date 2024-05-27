كولر: الجماهير لا تعرف الكواليس.. وهذا موقفي من رغبة حسام حسن في ضم اللاعبين مبكرا

تحدث مارسيل كولر مدرب الأهلي عن الصعوبات التي يواجهها اللاعبين وموقفه من موعد انضمام لاعبي الفريق لمنتخب مصر.

وقال كولر في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "نواجه الكثير من الصعوبات خاصة في إفريقيا من رحلات سفر طويلة وملاعب سيئة وفنادق غير مريحة ولذلك يظهر بعض اللاعبين بشكل غير جيد".

وأضاف "الجمهور لا يعرف الكواليس فبعض اللاعبين لا ينامون إلا ساعتين فقط في اليوم وقت السفر خارج مصر لسوء جودة الفنادق مثلا، ولذلك أحاول قدر الإمكان منح الفريق فترات راحة سريعة حتى يعود من جديد بشكل أفضل".

وبسؤاله عن رفض عودة محمد شكري للأهلي بداية الموسم قال: "لا أعرف هذا الأمر".

أما عن كون إمام عاشور أفضل صفقة أبرمها في الأهلي قال: "إمام صفقة أبرمتها الإدارة وليس أنا".

وعن غياب أليو ديانج قال: "ديانج كان يعاني من إصابة في الركبة وخضع لجراحة وغاب لفترة طويلة لكنه عاد للمشاركة من جديد".

وواصل "الدوري المصري صعب جدا وبه الكثير من الفرق القوية مثل الزمالك وبيراميدز والمصري وفيوتشر".

وأكمل "جدول مباريات الدوري المصري صعب جدا، نعرف أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي يلعب مباريات خارجية أكثر من باقي الأندية ولذلك يجب على المسؤولين تغيير شكل الدوري أو تقليل عدد الفرق حتى ينتهي الدوري في وقت مبكر مثل باقي بلاد العالم".

وعن بيرسي تاو قال: "أحب مهارة بيرسي تاو وأحب مهارة جميع أجنحة الأهلي".

أما عن اللاعبين القادرين على اللعب في أوروبا "اللعب في أوروبا صعب جدا واللاعب المصري إذا أراد الاحتراف يجب أن يغير الكثير من الأمور في حياته ويتنازل عن أمور أخرى، وإمام عاشور وعبد المنعم وعبد القادر قادرون على الاحتراف في أوروبا".

وعن مسألة منتخب مصر قال: "آخر مرة تحدثت مع حسام حسن مدرب مصر انضم 10 لاعبين من الأهلي للمنتخب وكان لدينا مباريات دوري أبطال إفريقيا وكنا نحتاج إلى راحة".

وأوضح "لا أرفض انضمام اللاعبين مبكرا للمنتخب لكن مجموعة اللاعبين الدولية يجب أن تحصل على فترة راحة لازمة للعودة من جديد وفي كل بلاد أوروبا لا ينضم أي لاعب للمنتخب إلا في بداية الأجندة الدولية، وأنا كنت أدرب منتخب النمسا وأعرف ذلك، وأعرف أيضا أن مدرب المنتخب يحاول ضم اللاعبين لأطول فترة".

وتابع "إذا حصل اللاعب على راحة كافية سيكون ذلك أفيد للمنتخب وسيقدم مستوى أفضل بدلا من ضمه مبكرا وتدريبه لعدد أيام أكثر".

وعن أكثر خسارة محزنة مع الأهلي قال: "الخسارة من فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية هي أكثر خسارة حزنت بسببها في الأهلي".

وعن رئيس الأهلي محمود الخطيب قال: "عندما تحدث معي الخطيب لتدريب الأهلي أعجبتني أسئلته الذي وجهها لي وعلمت أنه ذو شخصية مميزة ورؤية رائعة للفريق. الناس جعلتني أشعر أن محمود الخطيب شخصية غير عادية وهو بالفعل كذلك".

وأخيرا بسؤاله عن اللاعبين العالميين الذين سيضمهم إذا منحه الخطيب ميزانية مفتوحة قال: "الخطيب لن يمنحني ميزانية مفتوحة للتعاقدات. في كل الأندية التي عملت فيها لم يكن بها ميزانية مفتوحة، أتمنى أن يأتي اليوم ويقول لي الخطيب معك ميزانية مفتوحة للتعاقدات".