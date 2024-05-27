كولر: لم نقرر مصير موديست.. إمام عاشور سيقدم مستوى أفضل ولا أشبع بطولات

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن كواليس عمل النادي في موسم الانتقالات والصفقات، مشددا على أن أنتوني موديست مهاجم الفريق لم يتم تحديد مصيره حتى الآن.

وقال كولر عبر قناة إم بي سي 2: " عندما تتعاقد مع لاعب أجنبي يجب أن يكون أفضل من اللاعبين المتواجدين في الفريق بفارق كبير، شاهدت العديد من اللاعبين وأخبرت الإدارة لكن لجنة التخطيط عرضت على الجهاز الفني مجموعة أخرى من اللاعبين".

وأضاف "محمد شريف طلب الرحيل وكنت أرفض رحيله ولكنه في النهاية رحل للأسف".

وأكمل "كنت أبحث عن مهاجم ذو إمكانيات معينة أن يمتلك الطول ويلعب برأسه جيدا ولم نجد في هذه الفترة بعد نهاية الانتقالات في العالم كله سوى موديست".

وواصل "موديست يساعد الفريق كثيرا في الملعب وينفذ تعليمات الجهاز الفني ومن المبكر الحديث عن رحيله إلا بعد الجلوس مع الإدارة ودراسة هذا الملف جيدا".

وأوضح "لجنة التخطيط عرضت وسام أبو علي ووافقت عليه لأنه يناسب لطريقة لعب الفريق وكان الحل المثالي لنا وأنا سعيد جدا بوجوده".

وأكد "إمام عاشور لاعب مميز وكان يقدم مستوى رائع مع منتخب مصر ثم مع فريقه السابق في الدنمارك، وظهر أيضا مع الأهلي بمستوى جيد وسعيد جدا بتواجده معنا ولا يزال أمامه الوقت للظهور بشكل أفضل عندما يتعافى تماما من إصابته".

وأردف "لم يكن لي أي قرار في رحيل سيد عبد الحفيظ، رئيس النادي جاء لي وأخبرني أن هذا قرار الإدارة واضررت لقبول هذا القرار".

وشرح "يجب أن نعرف أولا من هم اللاعبين المستمرين مع الفريق ومن سيرحل حتى نحدد الصفقات، ويجب كل موسمين إدخال العديد من العناصر الجديدة لتجديد الدوافع والدماء في الفريق".

وأتم تصريحاته "لا أشبع من البطولات أريد الفوز كل يوم ببطولة وهذا ما يسعى له الأهلي".