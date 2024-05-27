كولر يوضح سبب عدم مشاركة الشناوي بعد تعافيه من الإصابة.. وحقيقة أزماته مع ثلاثي الفريق

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي سبب عدم الدفع بـ محمد الشناوي للمشاركة في المباريات ونهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعافيه من الإصابة، وحقيقة أزماته مع ثلاثي الفريق.

وشارك شوبير في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أصبح أساسيا في تشكيل الفريق بعد إصابة الشناوي في أمم إفريقيا 2023.

وقال كولر في حواره مع قناة MBC 2 مصر: "بسبب الضغط أحيانا يكون جسد اللاعب غير قادرا على اللعب وتحدث الإصابات، عندما يتعرض أي لاعب للإصابة في فريقي أشعر بالضيق فما بالك عندما حدثت 7 إصابات دفعة واحدة، كنا نعاني بشدة".

وأكمل "علي معلول ينتهي تعاقده نهاية الموسم وإصابته ستحتاج فترة طويلة، معلول يدعم اللاعبين داخل الملعب وخارج الملعب ولديه تمريرات رائعة وتمريرات حاسمة وأهداف وصنع تاريخا كبيرا في الأهلي، وإدارة النادي هي المسؤولة عن تجديد تعاقده".

وأردف "أتابع مصطفى شوبير من الموسم الماضي، هو سريع جدا ولديه رد فعل سريع جدا وفي التدريبات كنت أرى مقدمات لمستواه وهذا بالتأكيد يختلف في المباريات الذي إذا أخطأ سيكلف فريقه الكثير".

وتابع "سعيد جدا بمستوى شوبير خاصة أنه يتحسن في كل مباراة بعد إصابة الشناوي، وهو حارس كبير جدا وحقق للأهلي الكثير من البطولات ويسيطر على اللاعبين بشكل جيد جدا في غرفة الملابس".

وواصل "كنا نعرف جيدا مدة غياب الشناوي ومتى سيعود ووضعنا خطة للفريق في غيابه، وهو كان يريد العودة سريعا لكن أخبرت مدرب الحراس بضرورة مشاهدته أولا في المباريات قبل أن يشارك في نهائي إفريقيا لأن المشاركة في المباريات مختلفة عن التدريبات".

واستدرك "قبل نهائي إفريقيا لم يكن هناك الوقت الكافي لمشاركة الشناوي خاصة في ظل تأخر الفريق في عدد المباريات والنقاط ونحن في حاجة لتحقيق الفوز في كل المباريات ولذلك قررت عدم المخاطرة به وحمايته وحماية الفريق وعدم الدفع به لأنه إذا أخطأ الجمهور سيهاجمنا جميعا".

وأوضح "جلست مع الشناوي وأخبرته أنه لن يشارك في مباريات الدوري قبل نهائي إفريقيا وهو تقبل الأمر لكنه كان يشعر بالحزن، والفترة المقبلة سيشارك وأيضا هو انضم لمنتخب مصر".

وتابع "لا أستطيع فعل ما أفعله في أوروبا هنا في مصر، ولذلك إذا أخطأ أي لاعب أتحدث معه في وقتها أمام الفريق بالكامل حتى يعرف كل اللاعبين ما هو غير مقبول، وبعدها ينتهي الأمر تماما واللاعب يحصل على العقاب، بعدها أتابع اللاعب هل يتدرب جيدا أم لا؟ هل تقبل الأمر أم لا، وإذا وجدت أنه لم يتقبل الأمر استبعده من الفريق حتى يعود من جديد ويتدرب جيدا وأمنحه فرصة جديدة، أنا مدرب متفائل وأريد نشر السعادة للجميع".

وشدد "تدرب اللاعب بشكل جيد بالنسبة لي ليس ليوم واحد فقط أو أسبوع، ولكن يجب أن يتدرب جيدا لفترة طويلة ولكن اللاعب يرغب في المشاركة فورا بعد عودته من الإصابة وهذا أمر غير صحيح".

وردا على أزمته مع أحمد عبد القادر أجاب: "عبد القادر كنت أصافحه لكنه لم يتقبل الأمر بعد المباراة والكاميرات نقلت الأمر وبعدها تحدثنا وهو اعتذر لي وتقبلت الأمر، ومن ثم بدأ التدرب بشكل جيد وكنا ندعمه ونساعده حتى عاد من جديد للمشاركة".

وشدد "عندما يتدرب لاعب بشكل جيد في التدريبات أقرر منحه فرصة بدلا من لاعب آخر لا يتدرب جيدا، وهذه هي العدالة في كرة القدم".

وكذلك تحدث عن أكرم توفيق قائلا: "كنت أعرف أن أكرم توفيق يلعب في وسط الملعب ومن ثم تحول للظهير الأيمن مع منتخب مصر وبعدها تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ولكن عندما تعود من الإصابة يجب أن تنتظر لفترة جيدة حتى تعود للمشاركة من جديد بشكل طبيعي لكن أكرم لم يتقبل هذا الأمر لأنه لا يعرف ذلك ولكن بعدما حصل على الوقت الكافي وعاد للمشاركة أصبح أحد أفضل لاعبي الفريق وقدم مستوى مميز للغاية أمام الترجي خاصة في مباراة الإياب وكان أفضل لاعب في النهائي".

وأتم عن تراجع كهربا في ترتيب مهاجمي الفريق قال: "كهربا كان يعاني من إصابة وغير جاهز تماما وكان وسام أبو علي يشارك بشكل منتظم ومعه موديست، وعندما سألني أخبرته أنه في الوقت الحالي هو المهاجم الثالث في الفريق، ولكن غدا قد تتغير الأمور ويتغير ترتيبه".

وأصبح المدرب السويسري ثالث أكثر المدربين تتويجا باللقب القاري في تاريخ الأهلي برصيد لقبين بعد مانويل جوزيه (4 ألقاب) وبيتسو موسيماني (لقبان).