إنتر ينهي الدوري بتعادل مع فيرونا.. ونابولي يحقق رقما سلبيا

تعادل إنتر ميلان مع منافسه هيلاس فيرونا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماركو أرناوتوفيتش ثنائية النيراتزوري، بينما أحرز توماس سوسلوف وتيجاني نوسلين لفيرونا.

وتعادل إنتر للمباراة الثانية على التوالي، إذ حقق التعادل مع لاتسيو بهدف لكل فريق قبل فيرونا.

وافتتح أرناوتوفيتش التسجيل في الدقيقة العاشرة بعد خطأ من دفاع فيرونا.

الإنتر يتقدم مبكراً على فيرونا بهدف عن طريق المخضرم أرناوتوفيتش #فيرونا_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/BQelegysP0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 26, 2024

وأحرز نوسلين هدف التعادل في الدقيقة 17 من صناعة نوسلين.

نوسلين يعادل النتيجة سريعاً لنادي فيرونا بهدف من هجمة مرتدة مثالية#فيرونا_إنتر#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/3lwmHEekCL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 26, 2024

وتقدم سوسلوف في الدقيقة 37 من حدود منطقة الجزاء.

فيرونا يصنع الريمونتادا سريعاً ✅ سوسلوف يُسجل الهدف الثاني في شباك إنتر من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء ⚽️#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/JPYJOKsGJ9 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 26, 2024

وأنهى أرناوتوفيتش أهداف اللقاء في الدقيقة الاولى من الوقت بدل من الضائع من صناعة دافيدي فراتيزي.

إنتر يسجل من جديد عن طريق أرناوتوفيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول⚽️#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/sy5gw1JEvz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 26, 2024

ووصل إنتر للنقطة 94 وحصل على بطولة الدوري قبل نهايته بخمس جولات، وارتقى فيرونا للنقطة 38 في المركز الـ13.

نابولي × ليتشي

تعادل نابولي مع ليتشي بدون أهداف وحقق رقما سلبيا إذ أصبح ثاني أقل حامل لقب يحصل على النقاط.

وأنهى نابولي موسمه في المركز العاشر بـ53 نقطة.

ولن يلعب نابولي في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

وسيطر نابولي الموسم الماضي على الدوري الإيطالي وتوج باللقب، لكن كل شيء تغير خلال الموسم الحالي.

وكان ليتشي قد ضمن البقاء بين الكبار في الدوري الإيطالي إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 38 نقطة.