إنتر ينهي الدوري بتعادل مع فيرونا.. ونابولي يحقق رقما سلبيا

الإثنين، 27 مايو 2024 - 01:40

كتب : FilGoal

ماركو أرناوتوفيتش

تعادل إنتر ميلان مع منافسه هيلاس فيرونا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماركو أرناوتوفيتش ثنائية النيراتزوري، بينما أحرز توماس سوسلوف وتيجاني نوسلين لفيرونا.

وتعادل إنتر للمباراة الثانية على التوالي، إذ حقق التعادل مع لاتسيو بهدف لكل فريق قبل فيرونا.

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وافتتح أرناوتوفيتش التسجيل في الدقيقة العاشرة بعد خطأ من دفاع فيرونا.

وأحرز نوسلين هدف التعادل في الدقيقة 17 من صناعة نوسلين.

وتقدم سوسلوف في الدقيقة 37 من حدود منطقة الجزاء.

وأنهى أرناوتوفيتش أهداف اللقاء في الدقيقة الاولى من الوقت بدل من الضائع من صناعة دافيدي فراتيزي.

ووصل إنتر للنقطة 94 وحصل على بطولة الدوري قبل نهايته بخمس جولات، وارتقى فيرونا للنقطة 38 في المركز الـ13.

نابولي × ليتشي

تعادل نابولي مع ليتشي بدون أهداف وحقق رقما سلبيا إذ أصبح ثاني أقل حامل لقب يحصل على النقاط.

وأنهى نابولي موسمه في المركز العاشر بـ53 نقطة.

ولن يلعب نابولي في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

وسيطر نابولي الموسم الماضي على الدوري الإيطالي وتوج باللقب، لكن كل شيء تغير خلال الموسم الحالي.

وكان ليتشي قد ضمن البقاء بين الكبار في الدوري الإيطالي إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 38 نقطة.

الدوري الإيطالي إنتر نابولي ماركو أرناوتوفيتش
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