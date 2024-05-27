كولر: التحضير لمواجهة الترجي كان صعبا.. ولم أكن أعرف أن كريم فؤاد يستطيع تعويض معلول

الإثنين، 27 مايو 2024 - 01:39

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

كشف مارسيل كولر مدرب الأهلي عن كواليس التحضير لمواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتصر بها الأحمر في الإياب 1-0 بعد التعادل سلبيا في رادس.

وقال كولر في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "شاهدت أكثر من 5 مباريات للترجي منها مباراتي صن داونز الذي فاز عليه الفريق التونسي ذهابا وإيابا وأنا مع الأهلي لم أحقق الفوز عليه ولا مرة، وأن يفوز عليه الترجي فهذا فريق قوي جدا ولذلك التحضير للمباراة كان صعبا للغاية خاصة أن الترجي يدافع بطريقة رائعة وهذا ظهر ضد صن داونز".

وأضاف "في مباراة الذهاب ضد الترجي كان يجب وضع خطة كيف سنلعب بطريقة دفاعية جيدة مع استغلال الهجمات للتسجيل لأنني أحضر فريقي على ضرورة التسجيل خارج الأرض والفوز وحتى إذا لم نستطع الفوز فيجب أن نسجل".

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وأوضح "لعبنا بطولة رائعة هذا الموسم خاصة في دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية وفي أجواء صعبة جدا ضد منافسين أقوياء".

وواصل "وأنا لاعب كنت مدافعا وكان هناك أحد زملائي لاعب وسط ويطلب مني دائما العودة لكني كنت أحب الضغط العالي والأمامي على دفاع الخصوم، ولذلك طورت هذه الفكرة منذ أن كنت لاعبا ولذلك يجب أن نلعب بالطريقة التي تناسب اللاعبين في فريقي".

وأكمل "عندما نلعب بضغط عالٍ ونضع المنافس في منطقة الجزاء فهذا يجعل الطريق للمرمى أقصر عكس عندما نلعب خلف الكرة فيكون علينا أن نقطع أكثر من 50 مترا للوصول للمرمى".

وكشف "سامي قمصان هو من أخبرني أن كريم فؤاد يلعب في مركز الظهير الأيسر وهو قادر على تعويض معلول في حالة إصابته".

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