كولر: لم أحتفل ببطولة إفريقيا والجمهور يطالبني بتحقيق الـ13.. ولا أحب لقب "جدي"

الإثنين، 27 مايو 2024 - 01:33

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أنه لا يحب لقب "جدي" وأوضح أن الجماهير تطالبه بحصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 13 بعد ساعات قليلة من تحقيقه اللقب الـ 12.

وأصبح المدرب السويسري ثالث أكثر المدربين تتويجا باللقب القاري في تاريخ الأهلي برصيد لقبين بعد مانويل جوزيه (4 ألقاب) وبيتسو موسيماني (لقبان).

وقال كولر في حواره مع قناة MBC 2 مصر: "محمود الخطيب رئيس الأهلي يدعم الفريق بشكل غير عادي طوال الوقت ويهيئ المناخ اللازم للنجاح وتحقيق البطولات".

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وأكمل "عندما تمتلك قائمة فريق بها 32 لاعبا كلهم نجوم وتكون مجبرا على ضم 20 فقط للمباراة و11 للتشكيل، فيجب أن أتشاور مع الجهاز المعاون لاختيار أكثر اللاعبين الذي يحتاجهم الفريق في كل مواجهة".

وأضاف "جميع أفراد الجهاز الفني في الأهلي يمتلكون خبرة كبيرة، نتشاور معا وفي النهاية أتخذ القرار النهائي بشكل فردي، وأشعر بالحزن وقت استبعاد أحد اللاعبين من قائمة أي مباراة، ولكن في النهاية يجب أن يكون الجميع على قلب رجل واحد حتى نحقق الفوز".

وشدد "لا أحب ولا أكره، أنا أحب كل لاعبي الأهلي، ويجب أن يكون قراري كروي فقط لأن الأهلي ناد كبير جدا ويجب أن يحقق الفوز في كل مباراة".

وتابع "لم أصل البيت بعد مباراة الترجي ووجدت الجمهور يطالبني بالحصول على بطولة إفريقيا رقم 13، هذا لا يوجد في أي مكان في العالم لكنه يسعدني".

وواصل "أحد الجماهير طلب مني الحصول على بطولة إفريقيا رقم 13 فأخبرته أن ينتظر يومين لنحتفل بهذه البطولة فقال لي حسنا سوف أطلب منك الطلب نفسه بعد يومين".

وأردف "شاهدت الكثير من المباريات للأهلي قبل تدريب الفريق وأعجبني جمهور الفريق الذي يملأ المدرجات ولكن فوجئت عندما وصلت للقاهرة أن حضور الجمهور بأعداد محددة بعد فترة تفشي فيروس كورونا، لكن الجمهور في المباريات الإفريقية يتواجد بأعداد كاملة ويدعم الفريق ويشجعه طوال المباريات".

وأتم "لقب جدي كولر؟ لا أحب سماع كلمة جدي حتى لا أشعر أنني تقدمت في السن، منذ فترة كنت أمتلك بعض الشعر الأسود والآن أن جد فعلا ولدي 4 أحفاد".

مارسيل كولر الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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