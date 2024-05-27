كولو توريه: حسام حسن لديه الشغف.. والأهلي يتسم بهيكل منضبط

الإثنين، 27 مايو 2024 - 01:12

كتب : FilGoal

كولو توريه - ويجان

أقر حبيب كولو توريه لاعب مانشستر سيتي السابق أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لديه الشغف مشيرا إلى أنه من الجيد اختيار مدرب محلي للفراعنة.

وقال توريه عبر قناة إم بي سي مصر 2: "من الجيد أن مدرب منتخب مصر محلي مثل حسام حسن فهو لديه الشغف وهو مدرب جيد ويجب أن تتحلى القارة الإفريقية بالإيمان بمدربيها ويجب أن نطورهم داخل القارة".

وأضاف "أنظر إلى إيمرس فاي مدرب كوت ديفوار الذي تولى المسؤولية في أمم إفريقيا الماضية وتمكن من التتويج بالبطولة لأنه يحب بلاده".

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وأكمل "هذا ما يفعله الأوروبيون في الخارج بالصبر على مدربيهم والإيمان بهم".

وواصل "أعتقد أن الأهلي نادي جيد وذو هيكل منضبط ولديه فريق ولاعبين أفريقيين جيدين وأكاديمية الأهلي كذلك".

وتابع "الفريق يؤدي مع بعضه البعض، كمدير فني أنظر إلى المجموعة وليس إلى الأفراد، الأهلي فريق متكامل والجميع يعمل".

وأنهى حديثه قائلا: "من الصعب اختيار لاعب واحد ليكون الأفضل في الفريق، ربما يكون هناك لاعب أو ثنائي جيد لكن ذلك لن يفيد في النهاية".

وأعلن حسام حسن قائمة الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وشهدت القائمة عودة محمد صلاح ومحمد الشناوي وأحمد سيد "زيزو" بعد تعافيهم من الإصابة وغيابهم عن المعسكر الماضي.

كما انضم أحمد أمين مهاجم إنبي لقائمة مصر لأول مرة. وأيضا ناصر ماهر لاعب الزمالك.

وأوضح إبراهيم حسن مدير المنتخب أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم 28 مايو

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – مصطفى شوبير (الأهلي) – محمد عواد (الزمالك) – المهدي سليمان (الاتحاد السكندري)

الدفاع: محمد عبد المنعم (الأهلي) – رامي ربيعة (الأهلي) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – أحمد رمضان "بيكهام" (سيراميكا كليوباترا) – محمد هاني (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتوح (الزمالك)

الوسط: مروان عطية (الأهلي) – حمدي فتحي (الوكرة) – إمام عاشور (الأهلي) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – ناصر ماهر (الزمالك) – زيزو (الزمالك)

الهجوم: مصطفى فتحي (بيراميدز) – محمود حسن "تريزيجيه" – محمد صلاح (ليفربول) – مصطفى محمد (نانت) – محمد الشامي (المصري) – أحمد أمين "أوفا" (إنبي) – محمد شريف (الخليج)

القائمة شهدت 8 تغييرات عن قائمة التوقف الدولي لشهر مارس الماضي منهم 4 لاعبين مصابين وهم محمد أبو جبل (البنك الأهلي) محمد شكري (سيراميكا كليوباترا) أحمد حجازي (اتحاد جدة) عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت).

ورباعي آخر وهو حسين الشحات (الأهلي) محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) أحمد عاطف (مودرن فيوتشر) مصطفى شلبي (الزمالك).

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال بشهر يونيو المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

وقاد العميد منتخب مصر في مباراتين من قبل ببداية مهمته وفاز على نيوزيلاندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية.

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