مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب تغريم بيرسي تاو بعد نهائي إفريقيا

كشف مصدر من الأهلي حقيقة تغريم بيرسي تاو لاعب الفريق عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا.

وشارك تاو ضد الترجي أساسيا في إياب نهائي دوري الأبطال والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف دون رد والتتويج باللقب الـ 12.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تم تغريم بيرسي تاو حسب اللائحة بسبب اعتراضه على قرار تغييره في نهائي دوري الأبطال ضد الترجي".

وأوضح "اللاعب لم يتجاوز أو يعترض على خالد بيبو مدير الكرة".

وأتم "اعتراض اللاعب كان مجرد لحظة غضب مؤقتة على قرار فني".

وخرج تاو في الدقيقة 67 من عمر اللقاء وعوضه أليو ديانج الذي شارك لأول مرة بقميص الفريق في 2024.



























































































وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويرفع محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي.

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