مباي نيانج يقود إمبولي للبقاء وسط كبار الدوري الإيطالي في الثواني الأخيرة للموسم

خطف إمبولي بطاقة البقاء لموسم آخر في الدوري الإيطالي بهدف قاتل في الدقيقة 90+3 قاده للفوز على روما وفي المقابل هبط فروزينوني للدرجة الثانية.

واحتاج إمبولي لمعجزة بالفوز في الجولة الأخيرة ضد روما في ملعب كارلو كاستيلاني، مع تعثر فروزينوني في الجولة الأخيرة ضد أودينيزي.

وفاز أودينيزي على فروزينوني بهدف دون رد وضمن بقاءه بقيادة فابيو كانافارو وبهدف مباي نيانج القاتل يستمر إمبولي وسط الكبار لموسم آخر.

وأصبح رصيد أودينيزي 37 نقطة ارتقى بها للمركز الخامس عشر، بينما أصبح إمبولي في المركز السابع عشر برصيد 36 نقطة.

وهبط فروزنيوني بعدما توقف رصيده عند 36 نقطة ليصبح ثالث الهابطين بعد ساسولو وساليرنيتانا.

MBAYEEEEE pic.twitter.com/T2sB8lBQwk — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) May 26, 2024

وتقدم إمبولي بهدف ماتيو كانشاليري في الدقيقة 13 وسجل حسام عوار هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل نيانج هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+3 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء محققا فوزا قاتل لفريقه وحاجزا بطاقة استمراره وسط الكبار.

الإثارة لا تنتهي في الكالتشيو! مباي نيانج يسجل هدف التقدم لإمبولي على روما في الدقيقة 92 وحلم البقاء في الدوري يقترب ✅#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/iPXPBlspKm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 26, 2024

نيانج خاض الموسم الجاري مع إمبولي 14 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي سجل خلالها 6 أهداف منها هدفين في آخر جولتين من الموسم حصدا 4 نقاط كفلا استمرار الفريق للموسم المقبل.

وأنهى روما الموسم في المركز السادس برصيد 63 نقطة ظل بها في المركز السادس وتأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.