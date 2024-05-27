مباي نيانج يقود إمبولي للبقاء وسط كبار الدوري الإيطالي في الثواني الأخيرة للموسم

الإثنين، 27 مايو 2024 - 00:24

كتب : FilGoal

مباي نيانج - روما - إمبولي

خطف إمبولي بطاقة البقاء لموسم آخر في الدوري الإيطالي بهدف قاتل في الدقيقة 90+3 قاده للفوز على روما وفي المقابل هبط فروزينوني للدرجة الثانية.

واحتاج إمبولي لمعجزة بالفوز في الجولة الأخيرة ضد روما في ملعب كارلو كاستيلاني، مع تعثر فروزينوني في الجولة الأخيرة ضد أودينيزي.

وفاز أودينيزي على فروزينوني بهدف دون رد وضمن بقاءه بقيادة فابيو كانافارو وبهدف مباي نيانج القاتل يستمر إمبولي وسط الكبار لموسم آخر.

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وأصبح رصيد أودينيزي 37 نقطة ارتقى بها للمركز الخامس عشر، بينما أصبح إمبولي في المركز السابع عشر برصيد 36 نقطة.

وهبط فروزنيوني بعدما توقف رصيده عند 36 نقطة ليصبح ثالث الهابطين بعد ساسولو وساليرنيتانا.

وتقدم إمبولي بهدف ماتيو كانشاليري في الدقيقة 13 وسجل حسام عوار هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل نيانج هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+3 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء محققا فوزا قاتل لفريقه وحاجزا بطاقة استمراره وسط الكبار.

نيانج خاض الموسم الجاري مع إمبولي 14 مباراة منذ انضمامه في يناير الماضي سجل خلالها 6 أهداف منها هدفين في آخر جولتين من الموسم حصدا 4 نقاط كفلا استمرار الفريق للموسم المقبل.

وأنهى روما الموسم في المركز السادس برصيد 63 نقطة ظل بها في المركز السادس وتأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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