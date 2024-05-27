مصدر من المنتخب يوضح لـ في الجول أسباب استبعاد حجازي ورمضان ومرموش وثنائي الأهلي والزمالك

كشف مصدر من منتخب مصر أسباب استبعاد عدد من لاعبي الفراعنة من قائمة معسكر يونيو.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد مصر

وقال المصدر لـFilGoal.com: "خروج أحمد حجازي ومصطفى شلبي وعمر مرموش وأحمد عبد القادر من قائمة منتخب مصر بعد التقارير الطبية التي حصلنا عليها من أنديتهم".

وأضاف "أما استبعاد رمضان صبحي بسبب لإيقافه للتحقيق معه في أزمة المنشطات".

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وشهدت القائمة عودة محمد صلاح ومحمد الشناوي وأحمد سيد "زيزو" بعد تعافيهم من الإصابة وغيابهم عن المعسكر الماضي.

كما انضم أحمد أمين مهاجم إنبي لقائمة مصر لأول مرة. وأيضا ناصر ماهر لاعب الزمالك.

وأوضح إبراهيم حسن مدير المنتخب أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم 28 مايو

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال بشهر يونيو المقبل.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو في موعدها يوم 10 يونيو.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

وقاد العميد منتخب مصر في مباراتين من قبل ببداية مهمته وفاز على نيوزيلاندا بنتيجة 1-0 وخسر من كرواتيا بنتيجة 4-2 في بطولة مصر الدولية.