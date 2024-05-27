الرقصة الأخيرة.. برشلونة ينتصر على إشبيلية في وداعية تشافي

الإثنين، 27 مايو 2024 - 00:17

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

فاز برشلونة على منافسه إشبيلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية برشلونة كل من روبرت ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز، بينما أحرز يوسف النصيري هدف إشبيلية الوحيد.

وتعتبر هذه المباراة هي الأخيرة لتشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني.

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وودع اللاعبين مدربهم بأفضل طريقة ممكنة بالفوز على إشبيلية على ملعبه رامون سانشيز بيزخوان.

وعلى الجانب الآخر خاض فكيكي سانشيز المدير الفني لإشبيلية المباراة الأخيرة له وتم الإعلان عن رحيله من قبل.

وافتتح ليفاندوفسكي النتيجة في الدقيقة 16 بعد تسديدة على الطائر عقب عرضية من جواو كانسيلو.

وتعادل النصيري بعد انفراد بمارك أندري تير شتيجن في الدقيقة 31.

وضرب دودي لوكيباكيو لاعب إشبيلية القائم بعد رأسية قوية في الدقيقة 44.

وجلب لوبيز الفوز لبرشلونة بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 58.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 85 في المركز الثاني، إذ حسمه الفريق منذ الجولة الماضية.

وتجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 41 في المركز الـ13 ولن يشارك في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

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