محمد معروف حكما لمباراة الاتحاد السكندري والزمالك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة 25 من الدوري المصري.

ويتولى محمد معروف إدارة مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح، وإبراهيم محمد حكما رابعا.

والثنائي عمرو الشناوي ومحمود وفا للفيديو.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة من 24 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة من 16 مباراة.

ويدير محمد سلامة مباراة بيراميدز ضد الجونة ويعاونه كل من سيد نافع ونور الدين سعيد، وأحمد جمال حكما رابعا.

والثنائي محمود ناصف ومحمد عزازي للفيديو.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، بينما يأتي الجونة في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة من 23 مباراة.