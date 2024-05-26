بيبو: لم يتعرض أي شخص للهجوم مثلي منذ تولي منصب مدير الكرة بـ الأهلي

تسائل خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي عن سبب تعرضه للهجوم منذ توليه منصبه في النادي.

وقال خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي عبر أون تايم سبورتس: "لم يتعرض أي شخص للهجوم مثلي منذ توليت منصب مدير الكرة ولا أعرف لماذا؟".

وأكمل "مع أول هزيمة تعرضت للهجوم، ما الهدف من ذلك، هو أمر غريب وغير مفهوم وأشعر بالاستغراب من سبب عداوة البعض لي؟".

وأردف "أهم بطولة للأهلي هي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، كل البطولات التي نشارك بها مهمة".

وأتم "لا نحصل على راحة بعد حصد الألقاب، بطولة انتهت واحتفلنا وشعرنا بالسعادة ونفكر في القادم، واعتاد النادي وجماهيره على التفكير في القادم".

وتولى بيبو منصبه خلفا لسيد عبد الحفيظ بعد نهاية الموسم الماضي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه على حساب الترجي.