ثنائية تتكرر لأول مرة منذ 2007.. الوصل يتوج بلقب الدوري الإماراتي

توج الوصل بلقب الدوري الإماراتي لأول مرة منذ 2007 قبل جولتين على نهاية الموسم بعد الفوز على شباب أهلي دبي.

ورفع الوصل رصيده من الألقاب لـ 8 في تاريخه بالمسابقة ومتساويا مع شباب الأهلي.

فيما يعد العين الأكثر تتويجا برصيد 14 لقبا آخرها موسم 2021-22.

وانتصر الوصل على شباب أهلي دبي بنتيجة 3-0 في الجولة 24 وجولتين على نهاية الموسم.

وسجل هاريس سيفيروفيتش هدف التقدم في الدقيقة 49 وتبعه فابيو دي ليما بالهدف الثاني في الدقيقة 58 واختتم أداما ديالو الثلاثية في الدقيقة 90+7.

الوصل ينتزع لقب الدوري ويهزم شباب الأهلي 3-0 🟡 شاهد الأهداف#دوري_أدنوك_للمحترفين#الوصل_شباب_الأهلي pic.twitter.com/6pZzN27uFc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 26, 2024

ورفع رصيده لـ 61 نقطة بفارق 9 نقاط عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويمتلك الوصل مباراتين متبقيتين في ختام موسمه ضد العين والنصر، لتعزيز رصيده من النقاط.

وجمع الوصل بثنائية الدوري والكأس لأول مرة أيضا من 2007، حيث توج الأسبوع الماضي على النصر بلقب كأس رئيس دولة الإمارات.

وتأهل الوصل لدوري أبطال آسيا النخبة 2025 بنظامها الجديد في العام المقبل والتي ستقام بطريقة مشابهة لدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.