كرة سلة - سيدات الأهلي ينتصرن على سبورتنج في أول مباريات نهائي دوري السوبر

انتصرت سيدات الأهلي على سبورتنج بنتيجة 83-68 في أولى مباريات سلسلة Best of 5 من نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وتقام مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام Best of 5، أي أن الفريق الفائز بـ 3 مواجهات يحقق اللقب.

وتفوقت سيدات الأهلي في الربع الأول بنتيجة 25-18، وتقلص الفارق بنهاية الربع الثاني بنتيجة 41-39.

وتواصل تفوق الأهلي في الربع الثالث بنتيجة 55-50، وانتهت المباراة بفوز كبير بنتيجة 83-68.

وسيلتقي الفريقان في ثاني مباريات السلسلة يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساءً على صالة حسن مصطفى.

وفي حالة فازت سيدات الأهلي سيحتاجن لفوز واحد من أجل حصد اللقب، وإذا فازت سيدات سبورتنج سيتعادلا ويسعى كلاهما للفوز في اللقاءات الباقية لحسم البطولة.

وانتصرت سيدات الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 2-0 وبنفس النتيجة فازت سيدات سبورتنج على الجزيرة في نصف النهائي الذي أقيم بنظام Best of 3.

وحققت سيدات الأهلي الموسم الجاري لقب كأس مصر ولقب كأس السوبر، فيما حققت سيدات سبورتنج لقب دوري المرتبط.

يذكر أن الأهلي حقق الموسم الماضي الرباعية دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر وكأس السوبر، بدون أي هزيمة في مختلف البطولات.