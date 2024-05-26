إمام عاشور: أتمنى التتويج ببطولة إفريقيا كل عام.. وأشكر جماهير الأهلي

يتمنى إمام عاشور لاعب فريق الأهلي الحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا كل عام.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا ورفع أول ألقابه القارية بعد انضمامه للأحمر.

وكتب عاشور على حسابه على إنستجرام: "الحمد لله، ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم أول بطولة إفريقية مع الأهلي، عقبال كل سنة".

واختتم "شكرا للاعبين الرجال والجهاز الفني وللجمهور العظيم الذي دائما يقف معنا وداعم لنا".

وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي والعين الإماراتي في ديسمبر المقبل.

نسر الأهلي بدأ التحليق في سماء إفريقيا منذ 1982 في كوماسي بغانا ثم رادس وسوسة في تونس وجاروا في الكاميرون والدار البيضاء بالمغرب وحط الرحال في استاد القاهرة حاملا على جناحيه 12 لقبا مختلفا نصّب بها نفسه بطلا للقارة بأكملها.

وعزز الأهلي رقمه القياسي برصيد 22 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أبطال إفريقيا بواقع 15 فوز و7 تعادلات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي والذي لم يتحدد موعده بعد.

ويحصل الأهلي على 4 ملايين دولار قيمة الجوائز المالية للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويرفع محمد الشناوي اللقب للمرة الرابعة في مسيرته كأكثر قائد رفع كأس البطولة في تاريخ الأهلي.