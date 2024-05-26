"بسبب المهزلة التحكيمية ضد فيوتشر".. بيان احتجاج من المصري على التحكيم

الأحد، 26 مايو 2024 - 22:26

كتب : مهاب نبيل

النادي المصري - بيان رسمي

أصدر النادي المصري بيانا رسميا يحتج خلاله على حكم مباراة فريقه ضد مودرن فيوتشر في الدوري.

وتعادل المصري مع فيوشر سلبيا في الجولة 25 من الدوري، وشهدت المباراة طرد ميدو جابر لاعب الفريق البورسعيدي بصافرة الحكم هشام القاضي.

وطرد ميدو جابر لاعب المصري في الدقيقة 57 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب ادعاء السقوط داخل الـ18 ومطالبته الحصول على ركلة جزاء.

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وللمباراة السادسة خلال الموسم الحالي يلعب المصري منقوص العدد بسبب الحصول على البطاقة الحمراء.

وجاء بيان المصري كالآتي:

"يعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي عن احتجاجه الرسمى على المهزلة التحكيمية التى شهدتها مباراة اليوم أمام فريق فيوتشر، والتي كان ابطالها حكم المباراة هشام القاضي وحكمى الفيديو وائل فرحان وشهاب راشد والذين تغاضوا جميعا عن احتساب ركلة جزاء واضحة وصريحة ولا يساورها أى شك في تعمد واضح ومخزى ومشين وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول مدى مصلحة ثلاثى التحكيم فى عدم احتساب ركلة الجزاء الصحيحة بل وزاد الطين بلة قرار حكم المباراة الغريب بطرد لاعب المصري ميدو جابر في قرار كوميدي سيكون حديث القنوات الرياضية العالمية وليست المحلية فقط .

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أن هذا المشهد الذى حدث في مباراة اليوم لن يكون وصمة عار فى جبين التحكيم المصرى فحسب، بل هو وصمة عار فى جبين القائمين على إدارة الكرة المصرية الذين افسحوا المجال لحكام مغمورين أصبحوا يؤثرون وبشكل سلبى على نتائج المباريات وهو ما تكرر خلال عدد من المباريات لفريق المصري على مدار الموسم.

وتؤكد إدارة النادي المصري أنها تقدر كثيرا مشاعر الغضب التى تعترى ليس جماهير المصري فحسب بل كافة الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها والتى ساءها هذا المشهد المخزى والذي تسبب في إثارة مشاعر الغضب الجماهيري.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أنه لن يقف مكتوف الايدى أمام المحاولات المعتمده لإيقاف مسيرة الفريق الأول من قبل البعض ، مع التأكيد على أن مجلس إدارة النادي المصري في حالة انعقاد وتشاور دائم لاتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على حقوق النادي".

المصري فيوتشر الدوري المصري
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