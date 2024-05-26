الألومنيوم لـ في الجول: أجلنا معسكر الفريق لغموض موقف مباراة الأهلي في الكأس

كشف هشام عبد المنعم المدير الفني لـ الألومنيوم عن تأجيل معسكر فريقه استعدادا لمباراة الأهلي في كأس مصر.

وقال هشام عبد المنعم لـFilGoal.com: "أجلنا معسكر الفريق لمواجهة الأهلي في كأس مصر لحين وضوح موقف المباراة من إقامتها من عدمه".

وأضاف "تم تأجيل معسكر الفريق في منتجع الأسيوطي بسبب انتشار أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر بالرغم من عدم وصول خطاب رسمي لنا ولكن أجلنا حتى لا نتكلف ماديا".

وأكمل "الدوري الخاص بنا توقف منذ شهر ولم نستطع إلا إقامة مباراة ودية واحدة ضد بترول أسيوط بعد رحلة سفر لمدة 7 ساعات".

وواصل "الأهلي لم يخاطب اتحاد الكرة رسميا لتأجيل المباراة، لماذا هذا التخبط، هل نسافر إلى القاهرة أم نستمر في نجح حمادي".

وأردف "كان من المفترض أن يبدأ معسكر الفريق أمس السبت، فمتى نسافر إلى القاهرة إذا أقيمت المباراة يوم الأربعاء، وكل المؤشرات تشير إلى التأجيل".

وأتم تصريحاته "إذا تم تأجيل المباراة يجب تحديد موعد سريع لتحديد مصير لاعبينا، الألومنيوم قلعة رياضية كبيرة لماذا يتم التعامل معها بهذه الطريقة".

ومن المفترض أن تقام مباراة الأهلي ضد الألومنيوم يوم 29 مايو الجاري.