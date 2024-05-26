102 نقطة.. جالاتاسراي يحسم لقب الدوري التركي بعد صراع شرس مع فنربخشة

وحقق جالاتاسراي الفوز خارج أرضه على كونياسبور بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة.

وسجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي ثنائية وأضاف بيركان كوتلو الهدف الثالث، وقلص لوكا بيرب الفارق لأصحاب الأرض.

في المقابل اكتسح فنربخشة على ملعبه ضيفه إسطنبولسبور بنتيجة 6-0.

وسجل إدين دجيكو ودوشان تاديتش وأوسي صامويل وجوشوا كينج وسيباستيان شيمينسيكي وسردار دورسون سداسية الكناري.

فوز فنربخشة لم يكن كافيا لخطف لقب الدوري حيث ارتفع رصيده لـ 99 نقطة في المركز الثاني.

بينما تصدر جالاتاسراي الترتيب برصيد 102 نفطة بتحقيق 33 انتصارا من أصل 38 مباراة.

وبات جالاتاسراي أكثر فريق تحقيقا لنسبة الانتصارات بـ 87% وأكثر من يحقق متوسط نقاط 2.68 لكل مباراة في تاريخ المسابقة.

وأصبح فيرناندو موسليرا أكثر حارس يتوج بلقب الدوري التركي برصيد 7 ألقاب.

وحقق أوكان بوراك مدرب جالاتاسراي رقما قياسيا بتحقيق لقب الدوري مرتين متتاليتين كلاعب وكذلك كمدرب، كأول من يحقق هذا الإنجاز.

وأنهى إيكاردي الموسم هدافا برصيد 25 هدفا يليه إدين دجيكو صاحب الـ 21 هدفا مع فنربخشة.

all the fuss no trophies 😭😭😭 pic.twitter.com/cZnyraCNHG — 24x Turkish Champions 🏆 (@Galatasaray) May 26, 2024

وتأهل جالاتاسراي للمرحلة النهائية من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

فيما سيشارك فنربخشة من الدور التمهيدي الثاني لأبطال أوروبا.