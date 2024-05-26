انتهت الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(2) برشلونة

الأحد، 26 مايو 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إشبيلية ضد منافسه برشلونة في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 60: جوووول فيرمين لوبيز

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: رأسية دودي لوكيباكيو تضرب القائم.

ق 31: جوووول يوسف النصيري بعد انفراد بمارك أندري تير شتيجن.

ق 16: جوووول روبرت ليفاندوفسكي بعد تسديدة على الطائر عقب عرضية من جواو كانسيلو.

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني إشبيلية تشافي
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