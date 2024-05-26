انتهت الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(2) برشلونة
الأحد، 26 مايو 2024 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إشبيلية ضد منافسه برشلونة في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
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انتهت
ق 60: جوووول فيرمين لوبيز
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 44: رأسية دودي لوكيباكيو تضرب القائم.
ق 31: جوووول يوسف النصيري بعد انفراد بمارك أندري تير شتيجن.
ق 16: جوووول روبرت ليفاندوفسكي بعد تسديدة على الطائر عقب عرضية من جواو كانسيلو.
بداية المباراة
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