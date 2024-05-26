انتهت الدوري الإسباني - إشبيلية (1)-(2) برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إشبيلية ضد منافسه برشلونة في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة من هنا

--------------------------

انتهت

ق 60: جوووول فيرمين لوبيز

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: رأسية دودي لوكيباكيو تضرب القائم.

ق 31: جوووول يوسف النصيري بعد انفراد بمارك أندري تير شتيجن.

ق 16: جوووول روبرت ليفاندوفسكي بعد تسديدة على الطائر عقب عرضية من جواو كانسيلو.

بداية المباراة