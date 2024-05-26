أتالانتا يفسد فرصة روما في التأهل لـ أبطال أوروبا بثلاثية ضد تورينو

الأحد، 26 مايو 2024 - 21:35

كتب : FilGoal

أتالانتا

منع فوز أتالانتا على تورينو بنتيجة 3-0 في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، روما من التأهل لـ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتمتلك إيطاليا بالفعل 5 مقاعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكان العدد مرشحا للزيادة ليصبح 6 بعد تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

وكان مصير روما سادس الترتيب مرتبطا بنتائج أتالانتا المحلية بشرط ألا ينهي ممثل مدينة بيرجامو الدوري في ترتيب أفضل من المركز الخامس.

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وبفوز أتالانتا على تورينو بنتيجة 3-0 رفع رصيده لـ 69 نقطة في المركز الرابع، وبإمكانه احتلال المركز الثالث حال فاز على فيورنتينا في المباراة المؤجلة بينهما يوم الأحد المقبل.

وتراجع بولونيا للمركز الخامس برصيد 68 نقطة ودون أي مباريات متبقية ليصل روما الموسم المقبل للدوري الأوروبي باحتلال المركز السادس.

وانتهى الشوط الأول لبطل الدوري الأوروبي بنتيجة 2-0 عن طريق جانلوكا سكاماكا وأديمولا لوكمان في الدقيقتين 26 و43.

وفي الشوط الثاني سجل الكرواتي ماريو باشاليتش هدف أتالانتا الثالث في الدقيقة 71.

قبل بداية المباراة تحصل جانبييرو جاسبريني على جائزة أفضل مدرب في شهر مايو.

أتالانتا الدوري الإيطالي روما تورينو
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