تريزيجه يشارك في فوز طرابزون في ختام الدوري التركي
الأحد، 26 مايو 2024 - 21:31
كتب : FilGoal
شارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في فوز فريقه طرابزون على أنقرة جوتشو في الجولة الأخيرة من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ورفع طرابزون رصيده إلى النقطة 67 لينهي الدوري في المركز الثالث ليتأهل إلى تصفيات ملحق بطولة الدوري الأوروبي.
بينما تجمد رصيد أنقرة جوتشو عند النقطة 40 في المركز الـ17 ويهبط لدوري الدرجة الثانية التركي.
ولم يشارك تريزيجيه سواء بالتسجيل أو الصناعة في رباعية فريقه خلال المباراة.
وأنهى تريزيجيه الدوري التركي مشاركا مع فريقه في 25 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.
ومن المتوقع أن ينضم تريزيجيه لقائمة منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.
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