تشكيل تشافي الأخير – لامين جمال وليفاندوفسكي في الهجوم ضد إشبيلية

الأحد، 26 مايو 2024 - 21:31

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه ضد منافسه إشبيلية في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وتعتبر هذه المباراة هي الأخيرة للمدير الفني الإسباني الذي تمت إقالته.

وكذلك سيخوض كيكي سانشيز المدير الفني لإشبيلية المباراة الأخيرة له مع الفريق.

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ويدفع تشافي بلامين جمال وروبرت ليفاندوفسكي في هجوم الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إنييجو مارتينيز – جواو كانسيلو

خط الوسط: إلكاي جوندوجان – أندرياس كريستينسن – بيدري

خط الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – فيرمين لوبيز

وضمن برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بغض النظر عن النتيجة ضد إشبيلية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 82 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المرتبة الـ14 برصيد 41 نقطة.

الدوري الإسباني برشلونة تشافي ليفاندوفسكي
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