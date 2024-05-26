طلائع الجيش يعود للانتصارات بهدف في +93 أمام بلدية المحلة

استعاد طلائع الجيش ذاكرة الانتصارات في الدوري المصري وحقق فوزا قاتلا على بلدية المحلة بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

سجل بول جوليوس هدف اللقاء الوحيد,

وأنهى طلائع الجيش سلسلة 5 مباريات دون فوز بعدما تعادل في 3 وخسر 2.

فيما تكبد بلدية المحلة خسارته الـ 14 كأكثر فريق تعرضا للهزيمة في الدوري هذا الموسم بالتساوي مع البنك الأهلي.

وفاز طلائع الجيش ذهابا وإيابا على بلدية المحلة في الدوري.

ورفع طلائع الجيش رصيده لـ 33 نقطة من 23 مباراة، فيما ظل بلدية المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة من 24 مباراة.

وصف المباراة

كاد البلدية أن يتقدم بعد انفراد أحمد عتمان لكن خالد سطوحي تدخل في الوقت المناسب في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 17 سدد جودوين شيكا كرة سهلة في يد الحارس.

استمر التعادل السلبي، ومحاولات الفريقين لكن دون خطورة في ظل تألق الحارسين.

وفي الدقيقة 41 مرت فرصة محمد رجب بجوار القائم الأيمن بعد عرضية من ماجد هاني.

وسدد إينوك بنجامين كرة علت العارضة في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني سدد إسلام مرزرق على الطائر أبعدها عماد السيد ببراعة في الدقيقة 54.

في الضغط الأخيرة بدأ لاعبو طلائع الجيش عن طريق البدلاء الضغط بحثا عن الفوز القاتل.

وفي الدقيقة 90+3 سجل بول جوليوس هدف الفوز القاتل بمتابعة لتسديدة إسلام حسين، لتنتهي المباراة بفوز طلائع الجيش القاتل.